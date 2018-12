Pity Martínez: "Me cuesta irme de River"

El mediocampista de River Plate Gonzalo “Pity” Martínez, que pasará a jugar en la Major League Soccer de Estados Unidos, confesó este domingo que le “cuesta” despedirse del club, pero remarcó que la vida del futbolista “es corta y hay que buscar nuevos caminos”.

El mendocino dejará al millonario luego de la participación en el Mundial de Clubes, tal como lo anunció el domingo pasado en Madrid tras coronar la Copa Libertadores en la final con Boca Juniors, y admitió que la despedida es algo todavía difícil de sobrellevar.

“Me cuesta irme de River porque es un club que me dio mucho y yo también creo que le devolví muchas alegrías”, expresó el Pity en una entrevista con Fox Sports desde Al Ain donde el próximo martes el equipo argentino debutará en el Mundial de Clubes ante el homónimo equipo local.

“La vida del futbolista es corta y hay que buscar nuevos caminos aunque este club es para quedarse a vivir”, agregó el Pity.

Martínez tenía acordada su transferencia a Atlanta United de Estados Unidos desde mediados de octubre, pero a pesar de ello pudo “mantener los pies” en River y ser protagonista de la conquista de la Copa Libertadores, la cuarta del club y su segunda personal.

“Este grupo me dio muchas alegrías, también pasamos tristezas y salimos adelante. A fin de año seguimos mentalizados y eso me llevó a mantener los pies acá”, reconoció.

El Pity dejará el club de Núñez durante su mejor momento de idilio con los fanáticos luego del gol que significó el 3 a 1 sobre Boca en la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu.

“El hincha de River está más loco que yo. Me da un poco de risa todo lo que hacen y lo disfruto con ellos”, indicó sobre la canción que se creó luego de su gol en La Bombonera por el clásico en la Superliga.

“En el podio pongo ésta Copa Libertadores porque jugué, fui partícipe e hice goles y después pongo los dos goles de volea a Boca”, recordó.

Por último, el Pity adelantó que no participará de la promesa que hicieron varios integrantes del plantel de platinarse el pelo.

“Estoy afuera de la promesa del platinado. Yo voy a ir a visitar a la Virgen de Luján”, reveló el jugador que en 135 partidos con la banda roja convirtió 25 goles.