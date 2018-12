Borré vuelve al equipo y Maidana está en duda

Marcelo Gallardo, DT de River, no dio pistas sobre la formación para enfrentar mañana a Al Ain, por la semifinal del Mundial de Clubes

La actividad de River en Al Ain continuó ayer en Emiratos Arabes Unidos con un entrenamiento a puertas cerradas.

Según lo que informó el club, un grupo de futbolistas realizó fútbol en una cancha reducida y el resto completó ejercicios de definición.

El entrenador Marcelo Gallardo todavía no dio indicios del equipo para el debut de mañana, pero se especula con el regreso del colombiano Rafael Santos Borré al equipo luego de su ausencia por suspensión en la segunda final de la Copa Libertadores ante Boca.

Para el ingreso de Borré será necesario que salga un miembro del mediocampo. Los que podrían salir son el capitán Leonardo Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Fernández.

La otra duda pasa por el estado físico del defensor Jonatan Maidana, quien podría ser preservado y en su lugar ingresaría Lucas Martínez Quarta.

El único que está descartado para el primer partido es el delantero uruguayo Rodrigo Mora, quien volvió a sufrir molestias en la cadera.

El debut de River en el Mundial de Clubes se producirá mañana desde las 13.30 de nuestro país ante Al Ain en el moderno estadio Estadio Hazza Bin Zayed.

Por su parte, Ignacio Scocco recibió el alta médica hace unos días, aunque lo más probable es que forme parte del banco de suplentes.

El probable equipo para jugar ante el equipo local sería el siguiente: Armani; Montiel, Maidana (Martínez Quarta), Pinola, Casco; Fernández (Quintero), Ponzio (Pérez o Quintero), Palacios, Martínez; Borré y Pratto.

Scocco, como en casa

Si hay un jugador de River que se siente en casa en el Mundial de Clubes es Scocco, quien jugó en Al Ain en la temporada 2011-12 y su actual equipo se enfrentará en esa ciudad, en semifinales, al que fuera su equipo.

El Al Ain FC ya no juega en el estadio de entonces, se ha mudado al ultramoderno Hazza Bin Zayed, donde tendrá lugar la semifinal de mañana contra el millonario, pero los entrenamientos sí tienen lugar en el viejo campo Tahnoun Mohammed Zayed, que Scocco conoce muy bien.

Scocco capta la atención no sólo de la prensa argentina, sino también de la emiratí, que recuerda aquellos meses defendiendo los colores del emblemático equipo de la ciudad.