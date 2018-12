Con los Olimpia se premia a los mejores deportistas del año

El futbolista Gonzalo “Pity” Martínez, el tenista Juan Martín Del Potro y el jugador de handball Diego Simonet son los principales aspirantes a ganar hoy el premio Olimpia de Oro, que anualmente entrega el Círculo de Periodistas Deportivos.

La fiesta del deporte argentino, que se repite sin interrupciones desde 1954, se llevará a cabo desde las 21.30 en el local Tango Porteño con más de 600 invitados y transmisión en directo de TNT Sports.

En primer término se elegirán los 35 ganadores de los Olimpia de Plata a los mejores deportistas del año de cada disciplina y finalmente, entre todos ellos, surgirá el dueño de la estatuilla de oro, que el año pasado quedó en poder de la nadadora Delfina Pignatiello.

La ceremonia también contempla reconocimientos especiales para los ex futbolistas campeones mundiales de 1978, en el 40º aniversario de su consagración, y también para los ganadores de medallas en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Pity Martínez, que no estará presente por su participación en el Mundial de Clubes, es uno de los tres máximos aspirantes al Olimpia de Oro por su consagración con River en la Copa Libertadores tras vencer en la histórica final a Boca.

Del Potro, que ya ganó el premio en 2016, también se ilusiona por una temporada en la que obtuvo su primer Masters 1000 (Indian Wells), alcanzó su mejor ranking histórico (tercer puesto) y fue finalista del Abierto de los Estados Unidos.

El Chino Simonet también hizo historia en lo suyo, pues se convirtió en el primer argentino campeón de la Champions League de handball con su equipo Montpellier de Francia. Además, resultó elegido el jugador más valioso (MVP) de ese torneo europeo.

El Círculo de Periodistas Deportivos decidió no incluir la terna de motociclismo para le ceremonia de esta noche dejando fuera de competencia al salteño Kevin Benavides. Kevin era un fija en la terna debido al lograr en enero de este año el subcampeonato en el Rally Dakar, siendo el primer argentino en tener ese lauro.

Si estará presente Diego Echeverría, pitcher de Popeye BC, integrando la terna de béisbol. Fue campeón sudamericano con el seleccionado argentino y en ese certamen fue elegido el mejor en su puesto. Competirá con Jacinto Cipriota y Sebastián García.

Algunas de las ternas más relevantes de los Premios Olimpia son las siguientes. En automovilismo: Facundo Ardusso, Agustín Canapino y José María López; en básquetbol: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Marcos Mata; en fútbol: Darío Benedetto, Lisandro López y Gonzalo Martínez.

En hockey sobre césped: Agustín Mazzilli, Gonzalo Peillat y Luciana Von Der Heyde; en rugby: Emiliano Boffelli, Pablo Matera y Nicolás Sánchez; en tenis: Juan Martín del Potro, Facundo Díaz Acosta y Diego Schwartzman.