Peñarol goleó, gustó y se consagró campeón del Anual

Atlético Peñarol gritó campeón a los cuatro vientos. El equipo de villa Belgrano, al vencer ayer, en decisivo partido, a San Martín, en el Gigante del Norte por 4 a 0 (en el global lo hizo 6 a 0, porque en el partido de ida ganó 2 a 0) se adjudicó el torneo Anual de la Liga Salteña y se anotó entre los representantes salteños que disputarán, desde fines de enero de 2019, el torneo Regional Amateur.

El conjunto mirasol fue un digno ganador de la competencia local y lo demostró en los dos enfrentamientos finales que tuvo con el rival del oeste. Un trabajo prolijo tanto en la contención como en la creación, con la pelota bien jugada hacia al compañero libre de marcas, fueron los puntos altos que demostró esta formación orientada tácticamente por Daniel Burgos.

San Martín salió a vender cara la derrota sabiendo que estaba obligado a torcer la historia por la derrota que había sufrido en el cotejo de ida en su cancha; entonces apostó a la iniciativa para llegar hasta la valla defendida por Diego Flores. Fueron instantes en que el equipo del oeste contó con claras situaciones para vulnerar el arco contrario porque fueron al frente y presionaron bien arriba, aunque les faltó la puntada final.

El desgaste que hizo San Martín durante los primeros minutos y de no concretar, fue un llamado de atención para Peñarol, por lo que además, ante las lesiones de un par de jugadores, el técnico Burgos mandó a la cancha a Mariano Nieva, el verdugo del encuentro anterior porque convirtió los goles en el triunfo de su equipo y esta vez tampoco perdonó ante la posibilidades que tuvo para marcar. Y fue como que los goles de Peñarol estuvieron guardado en el banco de relevos, ya que Nieva un centroatacante que entiende cual es su libreto y al que no se lo puede un centímetro de ventaja, en un avance profundo le ganó a los defensores contrarios y remató de derecha para abrir camino hacia la conquista final.

El impacto fue muy fuerte para los dirigidos por Marcelo Peñaloza y del cual no consiguieron recomponerse. La sociedad Silvio Mogro-Mariano Nieva, volvió a funcionar como aquella tarde en el estadio del oeste, porque en un centro cruzado desde la izquierda, Nieva, aprovechó para marcar el segundo, medio como para mandar el mensaje de que comience a armarse la fiesta en la tribuna donde se encontraba la hinchada del aurinegro.

Mientras, San Martín intentaba alguna recuperación, el fortalecimiento que generaba en los hombres de Peñarol una diferencia de 2 goles, se contagiaba además, de una confianza a pleno, a tal punto que otra jugada que fue a puro toque, Carlos Garnica ingresó por derecha y al ver al arquero Héctor Fernández, saliendo a destiempo, lanzó el tiro por elevación y la cuenta paso a ser de un 3 a 0.

Lo poco que quedaba de tiempo hasta el final, Peñarol no se relajó y entre los cambios que propuso Daniel Burgos y para sellar lo que su equipo gestaba en el terreno de juego, nuevamente con precisión y contundencia, Manuel Basualdo estampó el 4 a 0, definitivo.

Allí se armó todo el festejo de un equipo que hizo todo el merecimiento para recibir la copa de manos del presidente de la Liga Salteña, Daniel Cáceres. Peñarol se llevó todos los aplausos y disfruta junto a su gente un momento de gloria. Sin dudas fue el mejor. ¡Salud campeón!