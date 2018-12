Denuncian que se llevaron la plata del colegio secundario

El otro caso que se brinda como ejemplo ocurrió en el presente ciclo lectivo, pero arranca desde el año pasado con la designación del director del Colegio Secundario Rural N§ 5218 de Santa Victoria Oeste.

Se trata del secundario itinerante donde sus docentes rotan por semanas, según el espacio curricular, entre los parajes Abra de Santa Cruz, Santa Cruz, Santa María y Vizcachani. Es el colegio rural itinerante con mayor matrícula y atienden a 140 estudiantes entre las cuatro sedes. Para dos referentes de la comunidad, distante a unos 500 kilómetros de Salta, los problemas comenzaron con la designación de Héctor Pablo Lacunza como director del colegio secundario.

A la denuncia mediática la realizan Nicanora Condorí y Evangelista Subelza. Para estas dos mujeres, la comunidad nunca vio con buenos ojos al nuevo director. "Nosotros ya veníamos de un director que no entregaba los boletines de calificaciones y por lo tanto tuvimos a los chicos que egresaron un buen tiempo sin que pudieran certificar sus estudios para continuar en los niveles superiores", dijo Subelza.

"Luego nos nombraron a un director que es maestro de música, que no tiene experiencia y que el único mérito que tiene es ser el esposo o pareja de una funcionaria con cargo jerárquico en la Secretaría Técnica de Educación Secundaria. Nosotras como delegadas de la comunidad transmitimos el malestar que produce un director que no pisó nunca la zona, que no conoce la idiosincrasia de los lugareños y que solo llega para estar unos meses y jubilarse. Nosotros queremos gente comprometida porque nuestras instituciones educativas son clave en lugares como los nuestros", concluyó Subelza.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia dijeron que ellos no nombraron al director sino que fue la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina la que lo designó según el reglamento que está vigente.

Aunque según una denuncia de la agrupación Tibuna Docente "quienes definen los cargos son la ADP y el Ministerio", dijo Carmen Venencia.

Más allá de esta denuncia, el grave problema de Lacunza viene por una cuestión de dinero que roza una causa penal.

El caso Lacunza saltó por el simple control de informes de movimiento de tarjeta ticket Nación que lleva la firma de Silvina Leiva, que es referente contable de la Coordinación de Políticas Socioeducativas del Ministerio educativo.

El director ingresó a su cargo a fines de 2017 y renunció por múltiples problemáticas personales el 31 de julio de este año.

Está certificado que el director Lacunza extrajo dinero en agosto del presente año.

Se trata del dinero que desde Nación enviaron para los denominados proyectos de base local. El hombre extrajo dinero que estaba destinado para los proyectos que los chicos y chicas del secundario tenían programados realizar con la comunidad local.

Según el Sistema de Transferencias de Recursos Educativos, el 23 de mayo de 2018 le acreditaron al colegio $20 mil. Lacunza renunció en julio de 2018 y el último comprobante de movimiento de fondos indica que se retiró dinero el 17 de agosto.

Pedido

Leiva ya le envió una nota el 10 diciembre último para saber qué hizo Lacunza con el dinero de los chicos victoreños, sin obtener respuesta alguna.