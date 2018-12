Adrián Suar asegura que no contratará más a Juan Darthés

El director de Contenidos de El Trece, Adrián Suar, aseguró que no volvería a contratar al actor Juan Darthés, quien fue acusado de violación por la actriz Thelma Fardín cuando ella tenía 16 años.

Casi una semana después de que se hicieran pública las acusaciones, Suar salió a explicar su decisión de concederle a Darthés el papel principal de la tira adolescente Simona, que se emitió por Canal 13 este año. Esto pese a que el actor ya había sido denunciado por abusos por las actrices Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

"No, para nada lo contrataría, no lo volvería a contar para un proyecto", agregó el productor respecto de Darthés.

Suar habló ayer con los medios de Buenos Aires, antes de una velada de su obra de teatro "Un rato con él", sobre el escándalo que comenzó a principios de año cuando se conocieron las primeras denuncias contra Darthés, que incluso motivaron el repudio de Griselda Siciliani, exesposa del directivo de Canal 13 y madre de su hija Margarita.

"Sabía que Griselda y Juan habían tenido una pelea durante la filmación de Patito Feo en el 2009. Griselda me lo contó, una pelea de actores. Esas cosas a veces pasan en los elencos y no hay que permitirlo más", comentó.

"Yo siempre le creí a Calu. Quiero aclarar que a Calu no es que no la defendí, eso no pasó en Pol-ka. A Calu le creí pero no pude hacer nada", dijo Suar sobre lo denunciado por Rivero cuando compartía elenco con Darthés en 2005 mientras grababan juntos "Dulce amor", producida por Quique Estevanez y emitida por Telefé.

Suar opinó que la entrevista que Darthés le concedió al periodista Mauro Viale, tras la denuncia de Fardín, le pareció "una vergenza". "Me dolió, me dio pena y asco. Una profunda tristeza".

"Nunca me pasó en mi vida como productor, me llevó a reflexionar muchísimo, lo que pasó, lo que pasa. Creo que en el mundo del espectáculo yo no recuerdo situaciones así", comenzó Suar su charla con los medios. "Con Simona todo el mundo me preguntaba, yo era el responsable, tengo que dar un mensaje y una señal. Más que apoyarlo (a Darthés), me debatí mucho qué hace un productor o un ser humano, mi dilema era entre lo ético y el rol de la Justicia e hice una evaluación totalmente equivocada", continuó Suar.

El fundador de Pol-ka agregó: "Tuve una charla con Darthés, pero siempre le creí a Calu porque siempre hay un actor que (en una escena de besos) abre la boca de más, ha pasado eso en el mundo del espectáculo. Yo sabía que Calu tenía razón, fui a hablar y le hice todo tipo de preguntas y él me dijo que no se había confundido, que no se había pasado de más".

Calu y Thelma, juntas

Se encontraron en un festejo de Actrices Argentinas.

Thelma Fardín y Calu Rivero se encontraron en una fiesta que organizó Actrices Argentinas y se abrazaron tras una semana intensa por las denuncias contra Juan Darthés.

El colectivo Actrices Argentinas, que acompañó a Fardín a exponer públicamente la denuncia de violación cuando tenía 16 años en una gira por Nicaragua, realizó un festejo este fin de semana.

El momento en que Fardín se acerca a saludar a Calu, que ofició de DJ en la celebración, quedó registrado por sus colegas, que compartieron las imágenes del cálido abrazo en Instagram.

Compañeros del elenco de la tira Patito Feo también compartieron fotos que se tomaron con Thelma. Se juntaron para apoyarla y darle contención.