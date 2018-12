Finalmente no habrá cambios en la ordenanza de pirotecnia en Gemes

A pesar de que no hubo un total acuerdo entre los concejales y el Ejecutivo municipal, por la ordenanza para la regularización de la venta de pirotecnia en la ciudad de General Gemes, no se producirán cambios y deberá ser aplicada de acuerdo a sus especificaciones durante estas fiestas de fin de año.

La ordenanza fue aprobada en agosto de este año, como una respuesta a los pedidos formales realizados desde distintas instituciones relacionadas con la protección de animales y niños con autismo, además del malestar general de la comunidad, que ven el sufrimiento que los fuertes estruendo generan en sus mascotas. La ordenanza fue redactada y presentada para su aprobación por el concejal Mario Suárez, quien tomó como base al Renar.

"No es de pirotecnia cero"

"Lo primero que quiero aclarar es que no se trata de un ordenanza de pirotecnia cero, fui muy prudente al redactarla evitando la prohibición absoluta de la venta de pirotecnia, antes de elaborarla leí mucho sobre todo lo relacionado a los fuegos artificiales, supe que hay municipios de Buenos Aires que aprobaron una ordenanza de Pirotecnia Cero, al menos 20 de ellos fueron demandados por la Caefa (Cámara Argentina de Empresas de Fuegos de Artificios) que agrupa a 14 empresas importadoras y fabricantes y les ganaron la demanda por daños y perjuicios obligándolos a pagar una elevada suma, por violar la ley nacional 20.429 que autoriza la venta de pirotecnia, dando bastantes razones por las cuales no se las puede prohibir, como que una ordenanza municipal no puede ir contra una ley nacional".

No hay contradicciones

"Para resguardar las arcas municipales evitando que les llegue una demanda, es que no hice una ordenanza con esas características, por lo tanto la ordenanza aprobada en Gemes solo regula la venta y no la prohibe", expresó el edil.

Desde la comuna se planteó la existencia de contradicciones entre algunos artículos, algo que Suárez considera como inexistente. "Tuve mucho cuidado y realicé muchas consultas para redactar la ordenanza, me basé en un material obtenido del Renar (Registro Nacional de Armas de la República Argentina) que cambió su nombre a Agencia Nacional de Materiales Controlados", explicó Suárez.

Y aclaró: "Lo que la ordenanza prohíbe son los cohetes con efectos audibles superiores a 84 decibeles, que son dañinos para la salud de la población en general; la ordenanza detalla cuáles son esos cohetes, por ejemplo el petardo, las foguetas, morteros con bombas de estruendo, fuentes, entre otros, que no son muchos y eso facilita su control".

Suárez hizo especial hincapié en las denominadas tortas y bases: "En base a lo que yo tengo del Renar, las bases y las tortas son lo mismo; el doctor Sergio Copa planteaba que son dos cosas distintas, por lo que una de ellas quedaba fuera de los alcances de la ordenanza".

Son la misma cosa

"Sin embargo, lo leo una y otra vez y sigo leyendo que el Renar no hace distinción entre una y otra, por lo que ambas serían lo mismo, por otro lado los morteros autorizados serían aquellos cuya boca de salida no sea superior a los 2 cm, eso deja afuera a los más ruidosos, reitero que no creo que aplicando esta ordenanza vayan a tener problemas, cuando habiliten los negocios solo se debe controlar la mercadería dispuesta para la venta", reiteró.

A pesar de los controles que se puedan realizar con respecto al uso de la pirotecnia, todo queda en manos de la comunidad.

"Estoy convencido de que más allá de los controles y las ordenanzas que se puedan aprobar, esta situación de arrojar cohetes con potentes ruidos que afectan a los animales, a las personas sensibles a los ruidos como los niños con TEA o a personas enfermas, solo va a cambiar cuando haya una clara conciencia de los daños que provocan. Cuando toda la comunidad decida dejar de comprar pirotecnia con estruendos, para disfrutar de un espectáculo de luces y colores, todo va a cambiar sin necesidad de que rijan prohibiciones", finalizó el concejal Mario Suárez.

El debate acerca del uso de fuegos de artificios con detonaciones está abierto desde hace años en el país y son las organizaciones protectoras de animales y las que nuclean a niños con problemas de autismo, por ejemplo, las que más insisten en que se terminen prohibiendo de una vez y para siempre su uso. Pero hay una legislación nacional al respecto que se debe respetar, o cambiar en todo caso.