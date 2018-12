Klix y los socios protectores toman el mando en Juventud Antoniana

Llegó el día. Después de cuatro años y medio de la discutida gestión que encabezó José Muratore y que sembró un manto de disconformismo de muchos socios, al fin el Centro Juventud Antoniana se renueva y ahora son los socios protectores, con Gustavo Klix a la cabeza, los que tienen en sus manos la responsabilidad de encaminar al club y sacarlo de la profunda crisis en la que se encuentra, principalmente en lo futbolístico y económico.

La lista Renovación Antoniana asumirá formalmente la conducción del club hoy en la asamblea de renovación de autoridades que arrancará a las 18 en la sede social de Lerma y San Luis, luego de que Muratore y su gente se bajaran de la contienda, al igual que Horacio Mdalel, quedando así una lista única que realizó su debida presentación en la Inspección General de Personas Jurídicas, por lo que automáticamente tomará el mando del club.

Cabe recordar que la semana pasada IGPJ desestimó el pedido de impugnación de la asamblea realizado por Mdalel, socio y fallido candidato, quien argumentaba irregularidades en las formas, que no se ajustaban a los requerimientos exigidos en el estatuto. Desestimado este pedido, hoy quedará solo la proclamación de los flamantes administradores del club.

Cabe aclarar que en el orden del día, hoy se tratará solamente la renovación de autoridades en la asamblea, ya que IGPJ deberá fijar próximamente una fecha para la auditoría y presentación de balances de la anterior gestión, otro tema no menor. “Queremos que sea una jornada madura, con educación, sin violencia, en paz. Creo que todo se desarrollará con normalidad, lo único que puede llegar a suceder es que un socio plantee algo extraordinario. Nos abocaremos cien por ciento a poder cumplir y ordenar la deuda del plantel, cuerpo técnicos, empleados, profesores de las inferiores, esa es la prioridad”, expresó Klix en diálogo con El Tribuno, para luego explayarse:

“Tenemos una batería de proyectos y medidas, nuestra principal obsesión es cumplir con la parte económica. Estamos en la misma situación del hincha, adivinando, porque creemos que la deuda es importante. Sería imprudente para nosotros hablar de números ahora, pero hasta que no estemos adentro y no nos muestre los papeles la actual comisión directiva, mucho no se puede hablar. Sabemos que Juventud está en una crisis casi terminal, que agarraremos un Juventud en llamas, pero lo sacaremos adelante entre todos, estamos preparando una ingeniería financiera”.

Klix adelantó que dividirá al club en tres fases: deportiva, económica e institucional, por todas las prioridades que hay. Me hago responsable, no hay que echar culpas ahora ni mirar para atrás, tenemos que ser lo más prolijos posibles al atacar esos tres parámetros y muy prudentes. No le voy a mentir al socio. En lo institucional tenemos muchas obras por comenzar. En lo deportivo sabemos que no podemos pensar en otra cosa que salvar del descenso al equipo en estas ocho finales. Y en lo económico tenemos que reorganizarnos, siempre con transparencia y papeles en mano. Más que preocupados estamos ocupados. Acá no se trata de Klix, sino de abrirles las puertas a todos: socios, exjugadores, dirigentes. Encontrarán a un Klix con brazos abiertos para escuchar toda sugerencia”, concluyó.

La nueva CD

Presidente: Gustavo Klix

Vicepresidente 1º: Juan H. Barbarán

Vicepresidente 2º: Javier L. Russo

Secretario: Sergio Ten (h)

Prosecretario: Federico Muratore

Tesorero: Walter G. Copa

Protesorero: Rodrigo Godoy

Vocal 1: Gabriel Lazarte

Vocal 2: Juan Pablo Silvetti

Vocal 3: Carlos D. Tognini

Vocal 4: Ramiro Ale

Vocales suplentes: Juan Pablo Girón, Juan Carlos Palavecino, Mario Russo y Julio Dagum (h).

Órgano de fiscalización: Fernando Barbarán, Marcelo Cruz y Víctor J. Gutiérrez.

Órgano de fiscalización suplente: Daniel G. Colque, Víctor Zalazar y José A. Diez.

* Rubén González fue confirmado al frente del Departamento de Fútbol, Federico Carrasco se hará cargo del Fútbol Amateur, Juan Pablo Silvetti estará al frente del Polideportivo de la institución y Federico Muratore será la cabeza visible en el departamento de Socios.

* La nueva CD asumirá formalmente hoy en sus funciones, comandará al club de la Lerma por un período de dos años y mañana se llevará a cabo la primera reunión de comisión directiva en Lerma y San Luis.