VIDEO: Un argentino agredió brutalmente el auto de una mujer que iba con su hija

Aparentemente, el auto de la víctima habría tocado de atrás al vehículo en el que viajaba el argentino junto a su mujer en Santiago de Chile. Inmediatamente, ambos se bajaron y comenzaron a agredir ferozmente su auto ante el pavor de la damnificada y de su pequeña hija, que viajaba a su lado.

Sol Aravena decidió subir a su cuenta de Facebook el video en el que captó el momento justo en el que el agresor se baja de su auto junto a su mujer y comienza a golpear su vehículo de manera feroz. La mujer realizó la denuncia y el caso lo sigue la Policía de Investigaciones de Chile, que al poco tiempo supo que el stripper trabajaba de manera ilegal en el país vecino.

Ante esto, Club Femme, el club nocturno en el que trabajaba el agresor repudió el hecho y anunció su destitución inmediata. “Informamos a nuestra distinguida clientela que ante los recientes hechos que involucran a un stripper que presta servicios a Club Femme debemos expresar que: Club Femme repudia cualquier tipo de violencia e informa que este personaje no volverá a formar parte de nuestro staff”, escribieron en el Facebook oficial.

“Si me bajo del auto me mata”

Todo un revuelo se ha generó en redes sociales, luego de que se viralizara un video donde un hombre, agredió el auto de una mujer, mientras ella y su hija se encontraban al interior. Sol Aravena, la mujer afectada por esta agresión, habló con La Mañana, donde contó detalles de lo ocurrido. “Si me bajo me mata”, comenzó diciendo la mujer. “Quería abrirme la puerta a la fuerza y me decía: Mi esposa te va a cagar a palos”.

Ante la pregunta de cómo quedó su pequeña hija tras este hecho, aseguró que “me da pena por ella, el video es muy fuerte. No les importó que estuviera ahí”, contó. Y agregó: "Me trató de mongólica". Además, Sol afirmó no saber la razón del porque no se detuvo a la mujer, ya que ella también realizó amenazas. “Yo creo que ambos andaban drogados”, indicó.