Mauricio Macri pidió restituir la democracia en Venezuela 

El presidente Mauricio Macri solicitó hoy la "la restitución de la democracia en Venezuela", al asumir la Argentina la presidencia pro tempore del Mercosur en Montevideo, durante la 53ª Cumbre de Jefes de Estado.



El mandatario argentino, al hablar durante el pleno que se realizó en el Edificio del Mercosur, se pronunció sobre la necesidad de "continuar trabajando incansablemente y de manera coordinada, para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela".



El Jefe de Estado argentino marcó su postura al hablar durante la Cumbre de mandatarios de los países miembros del Mercosur, donde Argentina asumió la presidencia pro tempore del bloque, en presencia los jefes de Estado de Paraguay, Mario Abdo Benítez; Tabaré Vázquez, de Uruguay; Michel Temer, de Brasil, y Evo Morales, de Bolivia, Estado asociado al bloque regional.



Macri precisó que la región enfrenta "una crisis humanitaria" y reclamó aunar esfuerzos inmediatos para resguardar "los derechos de millones de venezolanos que escapan del hambre, la violencia, la falta de oportunidades y de la dura represión de su propio gobierno".



Asimismo, insistió en que el régimen de Nicolás Maduro "llevó a cabo un proceso electoral fraudulento, destruyendo la democracia bajo banderas populistas que tanto daño le han hecho a nuestra región".



El primer mandatario recordó que esta es la segunda oportunidad en su gestión en que la que Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur.



"Les propusimos adaptarlo (al mercado común) a las realidades del siglo XXI y avanzar en una ambiciosa agenda externa de negociaciones", dijo.



Seguidamente, sostuvo: "Hoy quiero renovarles esa visión y el compromiso absoluto de la Argentina con el Mercosur. Tenemos que redoblar los esfuerzos en nuestra agenda externa".



Luego, el presidente consideró que "en estos años se avanzó como nunca antes con la Unión Europea, pero no es la única negociación ya que hay muchas conversaciones en marcha y es enorme el potencial para negociar con más países y bloques".



Además, dijo que existen "múltiples opciones para proyectar nuestra inserción internacional y el Mercosur es la plataforma que elegimos para salir juntos al mundo".



En ese contexto, invitó a los restantes mandatarios del bloque regional "a dejar atrás cualquier improductivo debate existencial y focalizar todos nuestros esfuerzos en modernizarlo para que nos sirva mejor a los tiempos que vivimos".



Según consideró Macri, "todavía queda mucho trabajo por delante", que se debe "continuar avanzando sobre las cuestiones concretas de nuestra integración, de manera franca y sin vacilaciones, para alcanzar resultados que beneficien a la gente".



En otro pasaje de su ponencia, subrayó que "nuestro proyecto de integración será un instrumento de vanguardia, capaz de adaptarse a la dinámica de los cambios regionales y globales".



Y agregó que "reflejo de esto son los avances en la convergencia con la Alianza del Pacífico, que nos van a permitir construir una región productiva con costas sobre dos océanos y ser uno de los polos de crecimiento más dinámicos del mundo".



Por otra parte, aseguró el mandatario argentino que "este momento desafiante del mundo, de cambios veloces, debemos ver una oportunidad para repensarnos como bloque de cara al futuro", tras remarcar que no debe haber temor "en reconocer que hay ciertos objetivos que no hemos podido cumplir y otros que podemos consolidar todavía más".



Macri agregó que "como Mercosur estamos llamados a tener un rol activo y a estar a la altura de las grandes transformaciones planetarias" y aseguró que "los argentinos estamos convencidos de que la integración de nuestra región en el mundo es fundamental".



El Jefe de Estado, además, se remitió a la cumbre de líderes del G20 que se realizó en Argentina, al sostener que "lo hicimos con una visión desde el Sur, buscando transmitir las aspiraciones y preocupaciones regionales", con el espíritu "de un mediador de buena fe, fomentando el consenso y el diálogo, como quedó reflejado en el comunicado de líderes y en las más de 60 reuniones que desarrollamos durante todo el año".



Habló además de "un enfoque en el desarrollo, la equidad y la sostenibilidad, impulsamos una agenda cargada de actualidad y de futuro: la infraestructura para el desarrollo, el futuro del trabajo y el alimento sostenible y el empoderamiento de las mujeres".



Macri aclaró que durante el G20 "no le escapamos a los temas donde predominaba un clima de tensión y desacuerdo, e insistimos en el camino del diálogo y alcanzamos consensos que serán un legado valioso para las próximas presidencias".



Luego, hizo un llamado a seguir apostando por un Mercosur abierto e integrado al mundo" y por "un espacio para que los emprendedores y las pymes invierten y desarrollen todo el potencial de nuestra región".



Desde la presidencia pro tempore, Macri saludó en especial al presidente Temer, por participar de su última Cumbre, y agradeció a Vázquez, como mandatario anfitrión su "liderazgo y el trabajo de Uruguay durante su presidencia pro tempore del Mercosur".



Vázquez le dio la bienvenida poco antes a Macri, junto a los cancilleres de ambos países, Rodolfo Nin Novoa y Jorge Faurie; y la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.