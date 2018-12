Nahuel presenta “¡Corré Wachín!” y “Mirina” en la Biblioteca Provincial

Este sábado a las 20 se presentan en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1002), los libros de humor gráfico “Corré, Wachín!” (Noviembre Ediciones) y de novela gráfica “Mirina: Café y Tortas Robot” (editorial Loco Rabia) del autor salteño Nahuel Sagárnaga.

“Los dos son historietas que se publicaron originalmente para Internet y después recibí ofertas de las editoriales para publicarlos en papel. Coincidiendo con el festival de ‘Viñetas sueltas’ publicamos ‘Wachín’ en 2017, y para el ‘Crash Bang, Boom’ sacamos Mirina. Y en ambos casos se agotaron”, cuenta Nahuel.

Este exestudiante de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera y del Centro Polivalente de Artes fue premiado en “Crash, Bang, Boom” por su “Corré Wachín!” como la Mejor Publicación de Humor 2017 de todo el país. También trabaja free lance para empresas como Disney. “Para mí, la única forma de generar trabajo es trabajando. Trato de mantenerme produciendo todo el tiempo, publicando en cualquier medio pero, sobre todo, en el digital, que es una posibilidad inédita, única. Como está todo por hacerse, hay que tener oficio y mandarse al frente haciendo lo mejor posible. Yo no creo ser talentoso, sino que tengo mucho trabajo encima”, dice.

“Mirina”, una cyborg, se editó a todo color, Mientras que “Wachín” mantiene el blanco y negro de las tiras.

Nahuel define a su “Corré Wachín!” como “una tira de humor atravesada por la autobiografía. Una excusa para contar la vida junto a mi perro salchicha, Wachín”, define. Así, Wachín se ha convertido en un personaje que reconocen por la calle. “Las tiras a veces tienen historias más grande, a veces más chicas, pero la idea es hacer un ‘piece of life’, pedacitos de vida para contar algo más grande. ¿En este caso? No sé, la vida”, resume Nahuel.

Con “Corré Wachín!” el autor pudo ver cómo su personaje se “iba” con los lectores. “Una señora de Canelones, en Uruguay, me mandó una foto con un Wachín tatuado. Fabuloso!”, dice.

Sobre "Mirina"

“Mirina en realidad surge como un personaje que habíamos pensado con Cecilia ‘Gato’ Fernández, una vez tomando café en una galería comercial. Decíamos que sería bueno crear una superheroína que fuera lesbiana, que no hay. Un par de años después terminé de contar ese cuento. La idea era que el personaje trabajara en esa misma cafetería. ‘La mujer lesbiónica’, ése tendría que ser el personaje. Y tuve buena respuesta, sobre todo de los colegas. Cuando me propusieron editarla, terminé cuatro capítulos con la ayuda de Martín Renard. Cuando la presenté, en la otra sala me daban un ‘Carlos Trillo’ por Wachín”.