Gallardo: "Esta derrota no mancha lo conseguido en la Libertadores"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó que la derrota por penales ante Al Aín de Emiratos Arabes en la semifinal del Mundial de Clubes, “no mancha” la victoria conseguida hace una semana ante Boca por la Copa Libertadores.

“Esto tiene que seguir, porque lo que conseguimos hace una semana fue histórico. ¿Si eso quedó manchado por esta derrota? No. El deseo de todos era llegar a la final del Mundial de Clubes, y ahora tenemos que seguir”, aseguró el DT millonario.

En declaraciones a Fox Sports tras el partido disputado en Al Aín, que terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario y que perdió en los penales, Gallardo señaló que ‘lamentablemente no conseguimos el objetivo de ganar‘.

“Dependíamos de la buena calidad de pase en el juego y si bien empezamos perdiendo nos repusimos, lo dimos vuelta y no lo pudimos sostener, por desatenciones y malas decisiones”, comentó el Muñeco.