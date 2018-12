Real Madrid no quiere sorpresas ante los japoneses

Real Madrid, actual bicampeón del Mundial de Clubes y máximo favorito a quedarse con el tercer título consecutivo, jugará hoy por las semifinales de la edición 2018 contra Kashima Antlers, de Japón.

El equipo español y el asiático jugarán desde las 13.30 de la Argentina, en el estadio Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi, con el arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y televisación de Fox Sports.

El ganador jugará la final el sábado, desde las 13.30 de Argentina, contra el sorprendente Al Ain, que ayer eliminó a River Plate en definición con tiros desde el punto del penal luego de igualar 2 a 2.

El Madrid, campeón de la Champions League, enfrentó por última vez a los campeones asiáticos en la final de 2016, en Yokohama, donde gracias a un doblete de Shibasaki el título se definió en tiempo extra.

En ese momento, el equipo que dirigía Zinedine Zidane se impuso con tres goles del crack portugués Cristiano Ronaldo, única estrella del Real Madrid que ya no está.

Para el DT argentino Santiago Solari, reemplazante de Julen Lopetegui, se tratará de la primera posibilidad de conseguir un título como técnico del Madrid. El exjugador de River y el Real lleva un mes y medio en el cargo, con nueve triunfos en once partidos.

Para su debut en el Mundial de Clubes, Solari podrá contar con prácticamente todas sus figuras, como el Balón de Oro, el croata Luca Modric, e incluso con dos delanteros que se recuperaron de sus lesiones: el galés Gareth Bale (molestias en su tobillo derecho) y el francés Karim Benzema (tobillo izquierdo).

Marco Asensio, quien arrastra algunas molestias desde el partido del sábado frente al Rayo Vallecano por la última fecha de la Liga español (ganó 1 a 0 el Real Madrid), es el único que está en duda.

Real Madrid llega al partido en un momento complicado, con más dudas que certidumbres y con unos últimos partidos que no invitan al optimismo.

Las recientes derrotas por 3 a 0 ante el Eibar en la Liga española y el CSKA Moscú en la Champions, y especialmente el juego del equipo, han enfadado a los hinchas del equipo, que hace unos días los despidió con abucheos después de caer ante los rusos, pese a que ese revés no tenía graves consecuencias porque su equipo estaba ya clasificado para octavos de final.

Por ello un título en el Mundial de Clubes se presenta con un buen bálsamo para cambiar el tono de cara a 2019.

En caso de conseguirlo, Real Madrid rompería la igualdad a tres títulos que tiene con el Barcelona en el palmarés del Mundial de Clubes en su formato actual. A ello se sumarían las tres Copas Intercontinentales, que ganó el equipo merengue en el pasado.

Por su parte, Kashima Antlers, que por los cuartos de final eliminó a Chivas de Guadalajara por 3 a 1, apostará a llevar al partido a un desgaste físico, aunque sabe que enfrente tendrá a varios de los mejores futbolistas del planeta.

En el equipo asiático se destacan las presencias de los brasileños Serguinho (goleador) y Leandro, y la revelación es el japonés Hiroaki Abe, de solo 19 años.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric - Lucas Vázquez, Vinicius, Karim Benzema. DT: Santiago Solari (ARG).

Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae - Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Jung Seung-Hyun, Atsuto Uchida - Leo Silva, Serginho, Shoma Doi, Ryota Nagaki - Leandro (o Hiroki Abe), Yasushi Endo. DT: Go Oiwa.