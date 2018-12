La crisis del Manchester United sepultó al portugués Mourinho

La historia se repite para José Mourinho: el carismático entrenador portugués, incapaz de mantenerse más de tres años en los banquillos de los grandes equipos europeos, dejó “con efecto inmediato” el Manchester United, dijo ayer el prestigioso club inglés, en medio de una crisis deportiva sin precedentes.

El club más rico del mundo no ha escapado al síndrome de la funesta tercera temporada del portugués: tanto en el Real Madrid (2010-2013) como en su vuelta al Chelsea (2013-diciembre 2015) y después con los diablos rojos Mourinho, de 55 años, dejó tras él una casa en ruinas.

Más allá de su conflictiva relación con sus jugadores, en especial con el campeón del mundo francés Paul Pogba, o de su juego inexistente, lo que ha provocado su caída ha sido la crítica situación contable.

Los diablos rojos, que no ganan la Premier League desde la temporada 2012-2013 (la última del legendario entrenador Alex Ferguson), están ya a once puntos de la cuarta plaza en la clasificación, la última que da derecho a jugar la lucrativa Liga de Campeones.

Clasificados con apuros para los octavos de final de la máxima competición continental, el Manchester United, que se enfrentará al París SG del astro brasileño Neymar, ya no es visto como favorito, un colmo para este triple ganador de la Champions (1968, 1999, 2008).