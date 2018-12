Cindy Coleoni contó la verdad de su cruce con Maluma: “No me gustó que se haga el galán”

En paralelo con la finalización de La Voz Argentina, también tuvo su final La Voz México, que coronó como ganadora a la española Cristina Ramos, integrante del equipo de Carlos Rivera. Sí, allá también ganó un extranjero.

Pero lo más impactante del reality mexicano fueron los cruces entre Maluma (24), jurado del ciclo, y la participante argentina Cindy Coleoni (26). Todo comenzó cuando ella sorprendió a todos en su presentación inicial, pero el colombiano -pese a mostrarse encantado- optó por no elegirla para su equipo.

‘Maluma, vos no me hables‘ y ‘Calladito es más bonito‘, fueron las frases que la cordobesa le dedicó, también frenando un intento de seducción por parte del cantante. Y así generó mucha repercusión a nivel local e internacional.

Tiempo después de esos cruces, Cindy le contó a Clarín el paso a paso de su relación con Maluma, revelando internas del popular reality, en el que ella llegó hasta las semifinales.



-¿Cómo fue ese primer cruce con Maluma?

-Los argentinos tenemos esa esencia de ir para el frente y expresar lo que estamos pensando. Fui la única participante que le respondió algo al jurado, encima desde el lado personal con Maluma que fue algo ‘wow!‘ Cuando salí de ese cruce, me dijo: ‘Ay, Dios qué hice!‘. Después, cuando me lo cruzaba había una complicidad divertida.



-¿Percibiste un intento de seducción de su parte?

-Me pareció interesante hacer hincapié en que si el programa se trata de la música no me juzgue por la imagen, o se quiera hacer el galán. Me le planté bastante en ese sentido. Vengo desarrollando ese carácter porque estando sola por el mundo (vivió primero en Chile y ahora en México) no es que estoy esperando que me quiera conquistar un boludo (risas). Es más, me llega a molestar. La conquista va por otros aspectos. Y hoy por hoy con esta manera de pensar renovada en cuanto al respeto hacia la mujer, también una tiene un poquito más de voz en estos casos.

-¿Cómo siguió la historia después de ese día?

-Yo después le pregunté: ‘Boludo, ¿realmente por qué no te giraste?‘. Y él me dijo: ‘¿Querés que te diga la verdad? Me pidieron desde la producción que no lo hiciera‘. Ah, mirá vos... Porque antes a mí me habían preguntado, en el que caso de que todos se voltearan, con quién me iría. Y yo había dicho que con Maluma, por su carrera. Es curioso porque cuando yo audiciono él hace un gesto como que le había llegado mi voz, y por eso me quedó la espina. Sabía que algo había pasado, y bueno, ahí empezó el juego del reality, quizá para ponerme a prueba y ver cómo yo reaccionaba.



-Ahí empezaron los manejos de un reality televisivo...

-Claro, desde el inicio me tuve que rendir a las políticas del programa. También en cuanto a los temas que te tocan y eso. Mantengo un poco una ilusión de niña de que las cosas son como te las plantean, y creés en el proceso, que todo es fidedigno, que evalúan la música, pero bueno, también habiendo estado en tele sabía que no era tan así. Igual me quise ilusionar otra vez para no perder energía. Pero bueno, ellos quieren que uno le sirva como personaje, aunque también hay manejos que son desventajas para uno como participante. Eso pasó. Pero fuera de todo, en lo que respecta a Maluma, él fue muy buena onda y muy cercano, siempre me dijo cosas muy atinadas y productivas en las devoluciones.

¿Qué pasó con el contacto con él luego de tu participación?

-No. Si yo tenía alguna conversación con Maluma era por mi carrera. No quería dar lugar a eso de la conquista. Me interesaba lo otro, que al final no se pudo dar porque no llegué a su equipo. Entonces le corté el rostro (risas). Porque no tengo otras intenciones. Me cayó bien, pero cada quien en su camino y yo estoy como caballo enfocadísima en lo que tengo que hacer para tener un mínimo de alcance

del que él tiene.

-¿Cómo evalúas tu paso por La Voz México?

-Me han puesto canciones complicadas. Me pusieron a prueba varias veces. Y estoy bastante contenta por como las saqué adelante, sobre todo la última de Evanescence. Demostré que lo que frente a lo que me pusieran iba a dar batalla. Es televisión... Para mí es un paso. No es el pico de mi carrera un concurso de canto. Fue mi manera de darme a conocer un poquito más y se me están abriendo puertas muy interesantes. Es seguir avanzando y no quedarse en ninguna etapa clavada. Ahí es cuando te empezás a extinguir. Hace rato que estoy proyectándome para lo que sigue. Taché de la lista el concurso de canto. Atesoro las cosas bonitas que me han dicho, pero ahora se vienen mis temas. Estoy muy emocionada por compartir más de mi punto de vista de la vida, a través de la música y también con un libro. Esto recién empieza.



Fuente: Clarín