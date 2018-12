Sancarleño que se abre camino en el folclore

“Me inicié como jugando en la música, era muy pequeño cuando empecé a entonar mis primeras canciones, me gustaba tocar el bombo”, fueron las primeras palabras del folclorista Abel Mendoza, quiense abre camino dentro del cancionero popular.

Nació hace 27 años en el pueblo de San Carlos Valle Calchaquí, un 26 de enero, justo cuando se realiza la tradicional feria artesanal.

“Comencé por influencia de mi hermano mayor Serafín, recuerdo que la primera canción que me aprendí fue Chacareras de las piedras, de don Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro. En las fiestas familiares yo era el único chico en las guitarreadas. Había un mesón largo situado en el patio de tierra debajo de un una higuera y allí la guitarra sonaba hasta altas horas de la madrugada. Me enamoré de esta profesión y no tengo dudas que el romance se mantendrá hasta mis últimos días”, aseguró el sancarleño.

Abel es hijo de un destacado artista plástico del Valle Calchaquí: Eduardo Mendoza “También heredé su oificio que lo comparto con la música”.

Este cantor fue finalista a nivel nacional en el Festival de Baradero, en Buenos Aires), y también en el Pre Cosquín. Su repertorio se escuchó en numerosas convovactoras del Noa. “Tuve la oportunidad de cantar en el Festival de la abuela Carabajal (Santiago del estero), fue una experiencia única, donde compartí con grandes artistas del folclore. Además, pasé por el tradicional escenario del indio Froilán”, dijo Mendoza.

“A principios de 2016 empecé a componer mis propias canciones, buscando un estilo propio como artista. Mi primer tema fue algo curioso porque estaba durmiendo y fue como si alguien me dictara una letra, me desperté a las 3 de la mañana, y solo tuve que volcarle en un papel, se tituló Noche embrujada, una chacarera, y forma parte de mi último disco Conexión sideral”, enfatizó el artista.

Se enfoca en la música tradicional, pero a su vez sumando sonidos electrónicos y fusionándolos con otros sonidos de la música popular.

“Siempre intento dejar un mensaje con mi propuesta, sobre todo de optimismo porque soy un convencido que todo se puede alcanzar en la vida cuando se apuesta con trabajo y perseverancia. Además, me ronda un sueño que no descansaré hasta cumplirlo: crear un comedor un comedor comunitario para los chicos de escasos recursos y poder brindarle la posibilidad de superarse y poder ser alguien en la vida”, acotó Abel.

En su familia siempre rondó el arte: padre, madre, y hasta un hermano, que es docente. Cuando terminó la secundaria estudié gastronomía, el mismo aduce que “Siempre me gustó cocinar y cada vez que tengo la oportunidad cocino para mis amigos, es algo que me regocija el alma”.

En los últimos días presentó su disco en una peña de la Balcarce “También grabé un video clip del tema Dueño del tiempo, una chacarera de Germán Kalbert y Diego Beltrán. A fin de mes vamos a lanzar el segundo video: una chacarera de mi autoría. El disco está editado de manera independiente, realmente me costó afrontar los gastos. Participaron músicos formidables como: Lucas Colque, Javier Caminos, Matías Balerdi y el talentoso cantautor Juan Carlos Díaz Cuello. La producción integral está realizada por Franco Flores, que comprendió muy bien el camino musical que busqué. El material está impregnado de colores y aromas de los Valles, pero también de los sonidos de la ciudad”, añadió Mendoza.

Finalmente sostuvo “Siempre hay un horizonte que trasponer y un desafío por concertar, pero estoy muy contento con este primer disco que pongo a consideración del público y de los medios de comunicación. Por ultimo y no menos importante, quiero agradecer a toda la gente que me apoya día a día con este proyecto en esta locura tan linda como es la música, gracias a toda mi familia y amigos que siempre me brindan su cariño en los momentos más difíciles”.