Acusan a Dady Brieva de pedófilo por un episodio que sucedió en Agrandadytos

Federico Andahazi y Dady Brieva viven un intenso enfrentamiento que nació en el programa de Luis Novaresio. Allí Dady aseguró: “están vaciando Aerolíneas Argentinas como en los ’90”. El escritor no demoró en decirle que en ese momento gobernaba el perionismo y el humorista le contestó: “Ya sé, boludo, me hago cargo”.

Pero Andahazi no se detuvo y fue contundente en Le doy mi palabra, programa de radio Mitre: “En principio, no le voy a contestar al Sr. Brieva el insulto pero tampoco le voy a pedir que se haga cargos de los ’90 porque sería injusto. Pero sí, Dady debería hacerse cargo de cuando hace relativamente poco tiempo daba clases prácticas de pedofilia, pidiéndole a una nena de 5 años que le mostrara la bombachita ante miles de televidentes y cuando, la nena se resistió, le dijo ‘eso no se hace’, él le contestó ‘tu mami nunca se va a enterar’. Entonces, para darles ánimos, él le mostró el calzoncillo. Eso lo hizo en televisión, a una nena de 5 años”.

“Tal vez alguno de los abusadores de hoy haya aprendido pedofilia de Dady Brieva. Así que, antes de hacerte cargo de los ’90, Dady Brieva, que vos nunca tuviste una responsabilidad de nada, porque es un término que desconocés, el término responsabilidad, hacete cargo de esta clase de pedofilia“, la siguió Andahazi.



Lejos de la radio y en Twitter Federico publicó la foto del momento de Agrandadytos y el relato:

“Dady: este es el que dice “Vamos a volver”. Mostrame la bombacha y yo te muestro el calzoncillo. Mirá (le muestra el calzoncillo)

Niña: ¡Ah!!!

Dady: Y vos mostrame la tuya. A ver …

(La niña se levanta la pollera.)

Dady: ¡Uh uh!!!!

Niña: ¡Que no se entere mi mamá!”.