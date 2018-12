Leonardo Gogna: “Nos alquilamos el departamento”

La espera para aquellos valores que llegaron a Juventud Antoniana como refuerzos para jugar el torneo Federal A y que retornaron a sus lugares de origen para pasar las fiestas es que la nueva dirigencia, que encabeza Gustavo Klix, realice una propuesta formal para el pago de la deuda en materia de haberes. Y son los casos de los hermanos Matías y Leonardo Gogna. “No tomamos ninguna decisión. Estamos esperando el llamado de la nueva comisión que asumió ayer (el martes). La verdad que no tenemos bien en claro tanto yo como mi hermano. Si bien tenemos contrato con el club todavía vigente, pero la deuda por ahí que tienen con nosotros es lo que te hace tomar la decisión de ver qué desafío tomar”, explicó a El Tribuno Leonardo Gogna desde Tandil.

El defensor luego contó cuanto meses es lo que Juventud les debe: “El club nos estará debiendo cuatro meses y medio cuando lleguemos a partir del 5 de enero”. Luego agregó: “Uno si bien tiene expectativas de que las cosas van a cambiar, de que va a estar la comisión, nos queda aguardar el llamado de Lazarte (Gabriel) y de Gustavo Klix para ver cómo va a ser el futuro nuestro”.

En relación con algún pensamiento que pueda aparecer, Leonardo Gogna anticipó: “Nuestra idea es volver al club, pero uno necesita el dinero. Tuvimos alrededor de 5 meses donde nosotros, de nuestra parte, nos alquilamos el departamento. Vivíamos de nuestro ahorros. No teníamos el ingreso del club y desde que estuvimos en este tiempo nos pagaron solo medio mes y que corresponde a agosto. Y como está el país, la economía, es muy complicado seguir de esa manera”.

Con respecto a una charla preliminar con los integrantes de la nueva comisión, comentó: “Ellos lo llamaron a mi hermano diciendo que querían que nos quedemos. Pidiendo por favor que hagamos el esfuerzo para quedarnos. Nuestra intención es estar, pero ahora ya depende de los dirigentes si nos pueden abonar lo que es la deuda y más de un mes. La idea de ellos es abonar un mes y lo veo difícil y habría que charlarlo”. También se refirió sobre la propuesta para cambiar de club. “Sí, tuvimos propuestas, hasta el día de hoy no estamos descartando nada. Por las dudas, por si la situación económica con Juventud no se arregla. Todavía no hay nada en concreto”, cerró.

Se fue Escalante

El profe Juan Escalante recibió una propuesta para continuar su carrera en el fútbol paraguayo y dejó de ser el preparador físico de Juventud Antoniana. Escalante ya estuvo en el club Santani, que en la próxima temporada jugará la Copa Sudamericana, y deberá presentarse a trabajar partir del 27 de diciembre.