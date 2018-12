Pekerman se bajó y ahora van por Alfaro

José Pekerman rechazó ayer la oferta para convertirse en el nuevo DT de Boca Juniors y el gran candidato ahora es Gustavo Alfaro, actualmente en Huracán, con quien se pondrán en contacto hoy para ofrecerle el cargo.

El flamante Director Deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, se comunicó ayer por la tarde con Pekerman para ofrecerle la vacante que dejó Guillermo Barros Schelotto tras perder la Súperfinal de la Copa Libertadores ante River.

Pero el exseleccionador de Argentina y Colombia dijo no, aseguraron fuentes del club, y la principal opción pasó a ser Gustavo Alfaro.

“Tanto Burdisso como los dirigentes quieren tener al entrenador antes del inicio de la pretemporada, previsto para el 3 de enero, y luego del rechazo de José Pekerman hoy le ofrecerán el cargo a Alfaro”, indicaron desde el club de la ribera.

La principal traba es el contrato que Alfaro tiene con Huracán hasta junio de 2019. Pero empiezan a asomar detalles que señalan su salida. El primero: la muy posible salida del arquero Marcos Díaz, por quien el DT había pedido expresamente su permanencia ante la dirigencia del globo.

“Antes de irse de vacaciones, Gustavo les pidió a los dirigentes un volante, un delantero y la renovación de Díaz. Si no le traen los refuerzos, puede irse. Quiere un equipo competitivo y tiene ofertas de Chile y Uruguay”, dijo ayer el representante del DT, Daniel Comba, quien de todos modos negó que ya haya existido algún contacto con Burdisso o el titular de Boca, Daniel Angelici.

“No hablaron conmigo ni tampoco con Gustavo. Sé de los rumores, pero no llamaron”, puntualizó Comba en declaraciones a Fox Sports Radio.

Por su parte, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, recordó que Alfaro “tiene contrato y está muy bien en el club”, pero al mismo tiempo confirmó la alta probabilidad de la salida del arquero Marcos Díaz. “Si no le podemos renovar el vínculo, lo vamos a felicitar y a agradecerle lo que nos dio”, indicó.

“Alfaro es un técnico excelente para cualquier club. Lo volvería a contratar miles de veces. El día que se vaya lo voy a saludar de la forma más afectiva posible porque le hizo muy bien al club”, agregó Nadur en Closs Continental.

Si no es Alfaro, las opciones de Boca son Eduardo Domínguez, recientemente desvinculado de Colón de Santa Fe, y Miguel Angel Russo, el único de todos los candidatos que expresó en público su deseo de ser el nuevo DT.

Mientras tanto ya se asoman movimientos en el plantel. El primero en partir será el defensor Lisandro Magallán, por quien el Ajax de Amsterdam, Holanda, pagará alrededor de 9,5 millones de dólares.

Y también existe la posibilidad de una transferencia del volante Pablo Pérez, por quien se espera una oferta millonaria de un club de China.

La salida del actual subcapitán estaría impulsada por varios dirigentes que consideran que el suyo es un ciclo cumplido en el xeneize.