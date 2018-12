El Equipo Argentino de Antropología Forense, mundialmente reconocido por su trabajo para la identificación de los desaparecidos de la dictadura y los soldados enterrados en Malvinas, no recibió el dinero que había acordado con el Estado por sus trabajos en 2018.

El EAAF suspendió sus actividades tras denunciar que el Gobierno no le paga

El trabajo que desarrolla el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es reconocido a nivel mundial. Ahora, la entidad denunció que el Gobierno nacional le cortó el giro de fondos para investigaciones y pago de sueldos por lo que, afirmaron, corre peligro su funcionamiento. En los últimos años, el EAAF estuvo involucrado en la identificación de soldados caídos durante la Guerra de Malvinas, en la búsqueda de desaparecidos de la dictadura militar, el atentado a la AMIA y en casos de femicidio. Actualmente, uno de sus trabajos más destacados es la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México.

El trabajo local del EAAF se financia en gran parte gracias a un "Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera" con el Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Pero el Estado Nacional no liberó aún los fondos comprometidos que corresponden a los trabajos ya realizados durante 2018. Y algunos funcionarios aseguraron al EAAF que solo podrán transferir la mitad del monto acordado.

Por ello, el EAAF no podrá continuar con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras actividades.



En un comunicado, desde el EAAF señalaron que "por demoras ajenas a la institución el convenio de 2018 fue firmado recién en el mes de octubre. El acuerdo incluyó el compromiso por parte del EAAF de realizar trabajos tales como la identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas como NN, la búsqueda e identificación de desaparecidos de la década del `70, la colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales y otros casos complejos"

Agregan que, "el EAAF brindó capacitación en ciencias forenses a personal judicial y de fuerzas de seguridad". Y subrayan que la entidad "realizó estas actividades en 2018 a la espera de la transferencia de la asistencia acordada, quedando en una situación financiera crítica para sus trabajos en la Argentina".

Desde 2005, mediante estos acuerdos, el EAAF prestó colaboración en causas como la de Santiago Maldonado, el atentado de la AMIA, la investigación sobre la muerte de Carlos Menem Jr., la recuperación e identificación de las víctimas de la caída de la avioneta en el Delta y el hallazgo de fosas clandestinas de la dictadura, incluyendo la recuperación e identificación de más de 400 personas desaparecidas. Desde hace casi 35 años, el EAAF actúa como perito en causas judiciales y asiste a familias de víctimas en el proceso de búsqueda, identificación y recuperación de sus seres queridos.

Preocupación

Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF

"Todos los pasos administrativos del convenio con el Ministerio de Justicia se han visto demorados y todavía no sabemos si nos transferirán lo correspondiente a 2018, y tampoco si la transferencia será por el total comprometido. Los funcionarios consultados señalan que van a transferir la mitad del monto acordado, pero eso hasta el jueves al cierre del horario bancario no había ocurrido. El EAAF es completamente independiente en su trabajo, que se basa en criterios científicos. Contamos con personal especializado, gastos operativos e insumos que deben ser cubiertos y no estamos en condiciones de hacerlo sin esos fondos. Es una situación muy delicada porque afecta expectativas de familiares y trabajos ya iniciados", explicó Luis Fondebrider, miembro fundador y director ejecutivo del EAAF.