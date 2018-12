Wanda presiona por el sueldo de Icardi y crece la tensión con el Inter

Wanda Nara no es sólo la mujer de Mauro Icardi, capitán y estrella de Inter. También es su representante y en las últimas horas se convirtió en un centro de atención de los medios europeos. Según ella, se decidio rechazar una oferta para que el delantero de la selección juegue en Juventus con Cristiano Ronaldo. En realidad, la rubia presiona para conseguir una fuerte renovación de contrato.

Corriere dello Sport, uno de los diarios deportivos más importantes de Italia, publicó una extensa nota de las presiones que Wanda e Icardi tienen con el club. Es más: la ilustró con una imagen de la representante al estilo House of Cards, como si fuese Claire Underwood, personaje de ficción. “House of Icards”, titulan, con un juego de palabras. “Intriga, verdades a medias, mentiras y vergüenzas”, continúa la tapa del diario.

Wanda había dejado en claro que la prioridad era firmar el nuevo contrato con Inter. “Mauro rechazó una oferta de Juventus para ser compañero de Cristiano Ronaldo”, contó en un programa de radio. ‘La renovación no es sólo cuestión de plata‘, remarcó la representante de Icardi. Sin embargo, comparó el sueldo que recibe su marido con el de otros delanteros del fútbol italiano. Es más: con el de Gonzalo Higuaín, de Milan, en la vereda de enfrente.

“Wanda pretende más dinero”, señala el diario italiano. Beppe Marotta, director deportivo del club, decidió postergar la renovación para enero. Incluso, Javier Zanetti, vicepresidente del equipo, le respondió. “Es una cuestión de respeto. Cada persona debe respetar su papel. Lo más importante es que Mauro esté feliz y, por la manera en la que demuestra su calidad, lo está”, manifestó en un programa de radio. Para completar, el mismo diario que ayer publicó la comparación de los Icardi con House of Cards, hoy fue más allá: “Icardi se complica”, señala con respecto a la renovación.

Más allá de la renovación de Icardi, su nombre aparece en el mercado de pases del fútbol europeo. Algunos especulan que en el club puede llegar a tener ofertas de dos grandes: la Vecchia Signora y Real Madrid.

Inter viene de quedar eliminado de la etapa de grupos de la Champions League. El equipo italiano compartió zona con Barcelona, Tottenham y PSV. Quedó tercero y así jugará en el 2019 la Europa League. En el torneo italiano, el equipo de Milan marcha tercero. El líder es Juventus, con 46 puntos. Le siguen Napoli con 38 e Inter con 32.