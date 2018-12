Urtubey trasladará el planteo petrolero al Gobierno nacional

La situación de incertidumbre que se generó en el complejo Campo Durán operado por Refinor, por la merma en las compras de gas a Bolivia por parte el Gobierno de la Nación llegó ayer al Grand Bourg.

Por el tema, el gobernador Juan Manuel Urtubey mantuvo una reunión con autoridades de Refinor y se comprometió a mediar ante autoridades nacionales, especialmente de la Secretaría de Energía, para asegurar la sustentabilidad de la actividad que desarrolla la empresa en el norte.

Cabe recordar que el miércoles, ya los intendentes del departamento San Martín, luego de interiorizarse de la situación en detalle, habían solicitado al jefe de Estado provincial que interceda ante la Nación por esta disposición tomada por la cartera de Energía.

Durante la reunión, los empresarios, encabezados por el gerente general de la firma, Fernando Caratti, garantizaron la preservación de las fuentes de trabajo de toda la planta de personal de la compañía.

"La verdad fue una reunión muy productiva, entendió (Urtubey) toda la situación. Lo que me gustaría aclarar es que nosotros no tenemos ningún conflicto con los trabajadores, no hay despidos", explicó el gerente general de Refinor.

Y agregó: "No estamos trabajando con el plan de irnos ni de despedir gente ni de cerrar el complejo. Eso no está dentro de los planes, estamos en un plan de reconversión".

La autoridad de la refinería aclaró que la planta de Campo Durán está teniendo "algunos inconvenientes" dado que la afectó la renegociación de las compras de gas a Bolivia.

Recordemos que Nación bajó de 18 a 5 millones las importaciones de gas que recibe Refinor y los yacimientos norteños argentinos solo aportan 4.800.000 de m3 diarios a un complejo que necesita alrededor de 20 millones para operar con normalidad.

La planta ubicada en Campo Durán posee actualmente unos 600 operarios, Refinor tiene unas 80 estaciones de servicio y maneja un poliducto de 1.100 kilómetros de extensión.

"Creemos que hay soluciones para aplicar que no son tan difíciles y que se las propusimos al gobernador para que el complejo pueda seguir funcionando normalmente", remarcó Fernando Caratti. Lo que busca Refinor es que dentro de la negociación con YPFB se establezca algún mínimo de riqueza en el gas que ingresa desde Bolivia.

"Vaca Muerta es como que compite con la producción local y entonces es lógico que se renegocien esos volúmenes. En eso nosotros estamos de acuerdo, lo que sí necesitamos es que tengan en cuenta algo que es muy técnico pero es la riqueza del gas que viene", remarcó el ejecutivo.

"Eso entendemos que va ser en verano, donde entra menos gas y operaremos con una solo máquina y en invierno como va entrar mayor cantidad de gas volvemos a la normalidad. Es un tema de verano, exclusivamente", afirmó Caratti.

El diputado nacional Pablo Kosiner también participó de la reunión y afirmó que una de las alternativas posibles es la intervención de la Secretaría de Energía de la Nación para que con YPFB pueda hacerse que el envío de gas de Bolivia tenga la riqueza que le permita a Refirno retomar los niveles de actividad. "El gobernador va a hablar con Iguacel para transmitirle este planteo de la empresa. Lo importante es que la empresa nos ha garantizado la preservación de la fuente de trabajo", afirmó Kosiner.