Distinguieron a artistas por constancia musical

Los artistas Jesica La Insaciable y Los Diableros de Orán, fueron reconocidos por su trayectoria, por la vicegobernación de Salta, durante un acto que se cumplió en el Grand Bourg.

José “Mortadela” Rivera, cuyo seudónimo artístico es Jesica, es un notable personaje salteño, multifacético, que supo ganarse el cariño de sus comprovincianos.

Sus primeras apariciones en escena fueron con el boxeo, de manera paralela ocupó los escenarios con su voz romántica. También se relacionó a la locución y animación de eventos.

Hace más de dos décadas inventó el personaje de Jesica La Insaciable, que hoy cuenta con sobrado éxito en el Noa, para el que se viste de mujer y canta canciones populares, muchas propias, y anima festivales.

Ya realizó 6 giras por Buenos Aires, con diversas actuaciones por distintas bailantas y en un programa sabatino de Crónica TV.

“Mi placer era cantar música romántica, en especial de Los Angeles Negros. En la década del 90, actué en varios cabarets de la capital salteña. También hacía humor en mis espectáculos. Un día me puse la peluca y empecé a cantar como mujer, causó tanto impacto en el público, que decidí inventar el personaje de Yesica La Insaciable. Esta es la mía, dije en aquel momento”, contó.

“Mi música es pícara no atrevida, hice bailar a muchas generaciones. Mi esposa Marina y mis hijos, Valeria y Rafael, fueron mis generadores de motivación para pelearle a la vida. Sin ellos nada sería posible. Mi señora y mi hija se encargan de todos los detalles del vestuario, el peinado y el maquillaje. Nada queda librado al azar. Marina es peluquera y me prepara las pelucas”, añadió.

Por su parte, Los Diableros de Orán lo conforman: Sebastián, Gastón y Ricky Córdoba.

Es un grupo de folclore del norte argentino, quienes continúan con el legado del legendario grupo Las Voces de Orán, al que pertenece el padre de los tres hermanos: Federico.

Con sus discos Gaviota, Raza carpera y El tr3s de Diableros, último disco que incluye el tema A Las Voces de Orán, en honor al antiguo grupo de su padre; han logrado un sonido propio y un respeto que le permite liderar cada escenario en el que se presentan.

Los Diableros de Orán demuestran identidad en la interpretación de un repertorio de temas inéditos pero bien tradicionales, avalados por su estirpe gaucha, sus voces y armonías que nos acercan cada vez más al folclore de la época de oro.

Los tres hermanos se han presentado en incontables lugares y festivales como: La Casa de la Cultura, el Festi-Orán junto a Los Kjarkas, Fiesta del Poncho, Festival de la Chaya, Festival de Jesús María, Festival de Cosquín, Festival de Baradero. entre tantos otros.

Canciones más populares: Bajando del cerro, Cuando me acuerdo de Salta, Adolescentes, Espinita y más.