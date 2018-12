Egresaron cuatro pilotos privados del Aeroclub de la Ciudad Termal

Cuatro nuevos Pilotos Privados egresaron del Aeroclub de la Ciudad Termal durante el fin de semana. Se trata de Nicolás Sinópoli (19 años), el sargento de las Fuerzas Armadas, Andrés Barrientos (33 años), ambos de la capital salteña, y Marcos Gonzalez, contador (27 años) e Iván Romia (18 años), de Rosario de la Frontera.

El inspector de vuelo, Gustavo Fainberg, estuvo a cargo de los exámenes y pertenece a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Luego de aprobar la parte teórica, los alumnos pasaron a la siguiente etapa, la práctica, bajo la tutela del instructor de vuelo, y vicepresidente del club, Luis Pettinaroli, prueba que consiste en volar durante una hora.

Esteban Poma, oriundo de Metán, de profesión médico y actual presidente del Aeroclub, manifestó a El Tribuno que "hay que destacar que en Rosario de la Frontera, tenemos el gran privilegio de formar alumnos, es la única escuela del sur habilitada por la ANAC que permite la formación para pilotos, que es el primer paso para después hacer la formación de Piloto Comercial, luego de cumplimentar las doscientas horas de vuelo, lo que los habilita a trabajar como copilotos en alguna línea área, y posteriormente, luego de cumplir con las mil quinientas horas, ya están aptos para volar como comandantes".

"Y es justamente acá en Rosario donde se permite dar ese paso inicial", destacó Poma. "Si bien no es una carrera universitaria, este título lo dan justamente las escuelas de vuelo, y que Rosario tenga ese privilegio, es para nosotros un orgullo este Aeroclub. De acá salen pilotos de todo el país y del interior de la provincia".

El presidente, también remarcó algunos detalles, "para ser un piloto de carrera, lo más experimentados recomiendan cuatro requisitos fundamentales: primero; empezar esta carrera joven, segundo; ser perseverante, tercero; tener apoyo familiar, y cuarto; aprender el idioma inglés".

"Otro de los requisitos, es el estado físico, para esta disciplina es fundamental estar sano para poder cumplimentar el certificado médico aeronáutico. Para ello se requiere el no poseer alguna enfermedad invalidante, no tener consumos ni hábitos tóxicos, tales como el uso de psicofármacos o drogas, esta es una actividad para personas sanas", remarcó.

Previamente, el futuro piloto debe someterse a estudios clínicos oftalmológicos, audiometrías y, según lo que indique o detecte el médico, se realizarán estudios más profundos en caso de detectar alguna anormalidad, seguido de una junta médica para determinar si está apto o no para volar.

Cabe destacar que Poma también diferenció que "hay personas que por ahí tienen algún impedimento físico, y se puede adaptar el avión según su necesidad para que pueda volar".

Luis Pettinaroli, instructor de aviación, expresó a El Tribuno que "hace cinco años que estoy acá, (en el Aeroclub) y ya llevan egresados en ese lapso unos veinticinco pilotos, entre ellos dos son mujeres. Además esa cantidad de alumnos, es un número importante no solo para la escuela, sino también para el norte argentino".

Respecto de los nuevos egresados, el instructor destacó que "el entusiasmo de ellos es muy importante, y veo que en su mayoría pueden dedicarse a esta actividad, si bien no es una carrera barata, pero sus frutos se ven en su futuro, les recomiendo a todos, que se acerquen y se animen".

Finalmente Poma, invitó a la comunidad a acercarse y dijo que "a partir de los 18 años ya pueden comenzar, y el límite se los dará el psicofísico, el cual determinará si está apto o no. "Quiero agradecer a esta escuela que nos permite a todos los que no somos de acá, el tener la posibilidad de formarnos en ella, ya que además te abre puertas en otros lugares, particularmente he tenido la suerte de volar en Estados Unidos, Suiza e Italia, y todos salimos desde acá, gracias a que nos dio estas primeras armas".

"El club está abierto durante todo el año, invitamos a los interesados en sumarse a esta acitividad acercarse y hacer la carta de pedido a la Comisión Directiva, para su posterior evaluación, tratamos de ser muy estrictos con los papeles, por eso el nuevo socio, no deberá tener antecedentes penales, a este club lo integran personas de bien y que disfrute de la aviación, ya que es la motivación que aquí nos reúne", finalizó el presidente del Aeroclub, Eduardo Poma.