Macri pasó la Nochebuena junto a su familia en Villa La Angostura, se quedará hasta los primeros días de enero

El presidente Mauricio Macri pasó la Nochebuena junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia en un complejo turístico de Villa La Angostura, donde tiene previsto descansar hasta los primeros días de Enero.

El lugar elegido para el reposo de fin de año es el Country Club Cumelén, ubicado a orillas del Lago Nahuel Huapi, a cinco kilómetros de la villa turística.

El predio cuenta con un campo de golf de nueve hoyos y canchas de paddle y tenis, además de un muelle propio al lago y un parque de más de 30 hectáreas de bosque de arrayanes y araucarias.

En contraste con lo ocurrido en las últimas tres fiestas de fin de año en ejercicio de la presidencia, en esta ocasión el presidente decidió no pasar el 24 de diciembre por el Comedor ‘Los Piletones‘ de Margarita Barrientos: lo hizo unos días antes.

En un mensaje navideño publicado el lunes en su cuenta de Facebook, el mandatario pidió ‘esperanza‘ a los argentinos y aseguró que ‘estaremos mejor‘ en el 2019.

‘Un abrazo para demostrarnos la confianza en el lazo que nos une. Un abrazo lleno de esperanza, porque estaremos mejor y nos queremos‘, concluyó en su publicación de Nochebuena.

Ese mismo día, el jefe de Estado rompió hoy el molde al aparecer en un supermercado de la ciudad turística junto a su esposa para comprar aceitunas.

La visita de Macri al supermercado ‘Todo‘ desconcertó a los empleados y al resto de las personas que realizaban sus compras en el establecimiento comercial.

Algunos de ellos aprovecharon para fotografiarse con el Presidente y la primera dama, quienes no retacearon los pedidos luego de conseguir el frasco de aceitunas.

Las vacaciones de Macri llegan luego de un año agitado, de fuertes turbulencias económicas, con corridas cambiarias y deterioro de indicadores, y un cierre del calendario que tuvo como hito principal la organización de la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires.

Macri retornará a la actividad oficial en la segunda quincena de Enero, aunque se especula que en los primeros días del mes podría estirar su estadía en el sur del país para reunirse con los gobernadores opositores Omar Gutiérrez de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro.

La única actividad confirmada en su agenda es el viaje oficial a Brasilia para un encuentro bilateral el 16 de enero con su par de Brasil, Jair Bolsonaro.

Macri no asistirá a la asunción presidencial de Bolsonaro el 1 de enero, ya que prefirió no interrumpir sus vacaciones en Villa La Angostura, donde pasará el Año Nuevo junto a su familia.