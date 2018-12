Gustavo Alfaro asumirá el 2 de enero en Boca

Gustavo Alfaro será presentado el miércoles 2 de enero como entrenador de Boca Juniors, un día antes del comienzo de la pretemporada del plantel xeneize de cara a un exigente semestre, con la Superliga del fútbol argentino y la Copa Libertadores como principales objetivos.

Alfaro firmará el primer día hábil de 2019 el contrato que lo ligará a Boca por dos años, tras desvincularse el viernes pasado de Huracán y difundir una carta de despedida a través de las redes sociales, que motivó enojo y duras respuestas por parte de los hinchas del globo de Parque Patricios.

También por medio de las redes sociales, el entrenador difundió un saludo navideño a un hincha boquense que le había enviado un mensaje de bienvenida.

“Hola Luciano, te mando un abrazo y te deseo una Feliz Navidad, y si bien esta Navidad no era la que esperabas, que la del año que viene venga como todos los hinchas de Boca esperan”, señaló Alfaro a través de un video reproducido en Twitter.

Mientras el DT culmina las vacaciones junto con su familia en Estados Unidos, su representante, el empresario Ariel Comba, trabaja en los detalles del contrato junto con los dirigentes de Boca.

A partir de la firma del contrato y su presentación ante la prensa, Alfaro se pondrá al frente de un plantel que ya tiene algunas bajas, y que espera por algunas incorporaciones.

Entre los que seguirán su carrera en otros clubes está el defensor Lisandro Magallán, transferido por 9 millones de euros al Ajax de Holanda, club con el que firmará un contrato por cuatro años.

El zaguero surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata se sumará en los primeros días de enero a la pretemporada que el equipo de Amsterdam realizará en Estados Unidos.

También el atacante Cristian Espinoza dejará La Boca para volver a Valladolid, el club español que lo había cedido a préstamo el año pasado.

Otro que ya se despidió es el volante ofensivo Edwin Cardona, flamante incorporación de Pachuca de México a días de concluir su préstamo con Boca, el 31 de diciembre.

Entre los que podrían llegar, también está un colombiano, cuyo pase pertenece a Boca, por lo que se trataría de un regreso: Sebastián Pérez, el volante que casi no fue tenido en cuenta por el saliente entrenador Guillermo Barros Schelotto, y que a mitad de 2018 se incorporó a préstamo a Pachuca.

Cabe recordar que por esos días Alfaro había pedido a la dirigencia de Huracán que incorporara a Sebastián Pérez, pero Boca prefirió cederlo a préstamo al fútbol mexicano.

Si bien al mediocampista le queda un semestre más en Pachuca, si el nuevo DT lo pide la dirigencia de Boca podría negociar su regreso anticipado.

Otro nombre que suena en el “mundo Boca” es el del defensor Walter Kannemann, de Gremio de Porto Alegre.

Aunque el jugador dijo días atrás que no tiene información al respecto, se sabe que Boca tiene interés en incorporarlo desde hace tiempo, aunque ahora aguardarán la opinión de Alfaro.

Una posibilidad para la incorporación al club de la Ribera del zaguero central ex-San Lorenzo de Almagro sería que prosperen las conversaciones entre Boca y Gremio por Emmanuel Mas.