Una danza de posibles refuerzos rodea la llegada de Alfaro a Boca

Mientras se espera la llegada de Gustavo Alfaro de sus vacaciones en el exterior para que asuma el 2 de enero como nuevo entrenador, en Boca Juniors resuenan varios nombres de peso como posibles incorporaciones, algunos de ellos jugadores del inalcanzable fútbol europeo.

Desde la asunción de Nicolás Burdisso como director deportivo, cuya primera decisión -consensuada con el presidente del club, Daniel Angelici- fue la designación de Alfaro, el panorama de Boca aparece dominado por la búsqueda de jugadores que cambien el rumbo a la gran frustración de 2018, como fue perder la Copa Libertadores a manos de River.

Burdisso mira mucho a Europa en su idea no sólo de reforzar el equipo con nombres de jerarquía internacional, sino en cambiar el chip de un plantel que con Guillermo Barros Schelotto como entrenador nunca pudo ganar partidos claves ni demostrar personalidad en los momentos difíciles.

Así, comienzan a aparecer en escena nombres rutilantes como el de Leandro Paredes, hoy en el Zenit ruso pero surgido en la cantera xeneize y con ganas de volver; y el de Franco “Mudo” Vázquez, jugador del Sevilla de España y que de Belgrano de Córdoba pasó al fútbol italiano primero y al español después.

Las ilusiones de Burdisso y sus buenas conexiones con el fútbol europeo existen, pero también las cifras en euros de pases y sueldos de esos jugadores, que hacen prácticamente imposible esas iniciativas. También Facundo Roncaglia, de linaje boquense y actualmente en Celta de Vigo, aparece en esa danza de nombres, a quienes la realidad se encargará o no de ponerle los colores azul y oro.

En el fútbol local, suena con fuerza el nombre de Alexis Mac Allister, por quien de entrada Argentinos Juniors pide 10 millones de dólares. Su padre Carlos, quien fue campeón con Boca en 1992, ya presiona fuerte para que el pase se haga.

Otro que suena en el mundo Boca es Lisandro Martínez, zaguero central de Defensa y Justicia. Sus buenas actuaciones en un equipo que juega a gran nivel, como es el que dirige Sebastián Beccacece, lo pusieron en vidriera.

Sin embargo, y sin haber tomado contacto aún con el club de la Ribera, el jugador ya protagoniza una polémica: en su cuenta de Twitter escribió: “Me dijeron que me quiere Boca, pero no me llamaron ni Burdisso ni Alfaro. No me conmueve el llamado de Boca, estoy mentalizado y enfocado en Defensa. Estoy tranquilo, trato de no darle bola a eso. Quiero hacer lo que me haga bien futbolísticamente”, como difundió radio El Mundo.

Hacia adentro del plantel, primero Burdisso y después Alfaro tienen agendadas conversaciones a mantener con quienes hasta ahora eran referentes del vestuario: Carlos Tevez, Pablo Pérez y el lesionado Fernando Gago. De esas charlas, se sabrá qué rol y qué futuro tendrán los tres peso pesado en este Boca.

Ya sin Lisandro Magallán (pasó al Ajax de Holanda) y Edwin cardona (vence su préstamo el 31 de diciembre y fue incorporado por Pachuca de México), la incógnita de estos días pasará por el uruguayo Nahitan Nández.

Si bien el representante del futbolista, Pablo Betancourt, aseguró que el jugador quiere “continuar” en Boca Juniors pero como “referente en la cancha y en lo económico”, el mismo representante es el que presiona para llevarlo al fútbol italiano. Boca le ofreció este viernes una mejora salarial a Nández, pero desde su entorno confirmaron que fue rechazada, por lo que las negociaciones seguirán en los próximas días.