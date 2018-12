A cinco años, poco se sabe de la salud de Schumacher

Cinco años después del accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher, múltiple campeón del mundo de Fórmula 1, se desconocen detalles sobre el estado de salud del piloto alemán.

Schumacher, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo, se accidentó en los Alpes franceses el 29 de diciembre de 2013.

El consagrado piloto, quien cumplirá 50 años el 3 de enero, se encuentra en su casa suiza en Gland, en el lago de Ginebra, desde septiembre de 2014, en donde continúa con su recuperación alejado de la opinión pública y sin que sus familiares difundan información al respecto.

Hace cinco años, Schumacher se golpeó la cabeza contra una roca y el casco que utilizaba se rompió en el impacto. El golpe le provocó una grave lesión cerebral traumática por la que tuvo que ser operado de urgencia.

El estado del deportista era “extremadamente grave”, según indicaron los médicos el día después del accidente, después de ser sometido a otra operación esa misma noche, con un cuadro de lesiones cerebrales generalizadas.

La familia no revela desde entonces ninguna información sobre Schumacher, padre de una hija y un hijo, en una situación de privacidad absoluta.

Homenaje y una App

El Museo Ferrari inaugurará el 3 de enero en Maranello una exposición dedicada a Michael Schumacher, y la Fundación Keep Fighting lanzará una aplicación para los aficionados ese mismo día, el del 50 cumpleaños de Schumi, siete veces campeón del mundo de F1, cinco de ellas con la Scuderia.

“Estamos en contacto con numerosos aficionados, en las redes sociales, y la familia Schumacher desea centrarse en la imagen de Michael, un campeón fuerte y orgulloso, más que en la fecha del 29 de diciembre... (la del grave accidente de esquí en 2013 del piloto alemán)”, explicó este viernes Sabine Kehm, responsable de comunicación de Schumacher tras el accidente. Desde hace cinco años no se ha emitido ningún comunicado médico sobre su estado.

Schumacher “fue víctima de graves lesiones en la cabeza” y “desde entonces no volvió a ser visto en público”, recuerda Ferrari en un comunicado de presentación de la exposición, bautizada “Michael 50”.

Además, una aplicación en inglés y en alemán, la “Official Michael Schumacher App”, permitirá a los aficionados visionar imágenes de la colección de sus vehículos de carrera expuestos de forma permanente en el Motorworld de Colonia.

“Es un museo virtual, muy rico en contenido y en tecnología”, indica la Fundación Keep Fighting, con varios F1 en 3D y el registro sonoro del ruido de los motores, o una entrevista inédita del piloto concedida en 2013, resume Sabine Kehm.