Cáritas organizó un almuerzo para familias carenciadas

Un grupo de mujeres del voluntariado parroquial se puso manos a la obra para ofrecer un plato de arroz con pollo y torta a personas de la ciudad que no tienen posibilidades.

Cáritas Arquidiocesana, dependiente de la parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de General Gemes, compartió un almuerzo con familias carenciadas el pasado lunes por la celebración de la Navidad, repitiendo una experiencia que por suerte se repite en forma anual, gracias a la colaboración de vecinos que realizan su donación en forma mensual.

Un total de 120 personas disfrutaron de un rico almuerzo consistente en pollo con arroz y torta como postre, que fueron servidos por personas voluntarias que forman parte del grupo de trabajo de Cáritas.

"Para nosotros estas personas son nuestra prioridad, muchas de ellas están solas y son mayores, hay mamás solteras y muchos niños que necesitan una contención, más allá de este plato de comida que hoy compartimos, lo que nos produce mayor satisfacción es poder acompañarlos, que ellos sepan que pueden contar con nosotros", expresó María Elena Toro, coordinadora de este grupo de voluntariado.

Cáritas hace uso del salón parroquial para brindar un desayuno todos los lunes, y en forma mensual hace entrega de un bolsón de mercadería para poder paliar en lo mínimo la falta de alimentos en estas familias. "En total hoy tenemos 70 familias registradas, ellas asisten todos los lunes para compartir un desayuno y a retirar un bolsón de mercaderías una vez al mes, por suerte siempre contamos con manos generosas que nos donan la mercadería, hay una gracia de Dios que no entendemos cómo funciona que sí sabemos que nunca nos abandona, porque cuando ya pensamos que no juntamos con la mercadería para armar los bolsones, alguien aparece con una donación, Dios multiplica todo", señaló Toro y agregó: "Dicen que aquellos que menos tienen son los que más colaboran, eso se refleja en una persona que tuvo una vida muy humilde, pero que la vida le reservó una gran sorpresa, una persona de condición humilde recibió una pequeña fortuna por medio de una herencia, depositó todo su dinero en el banco, retira los intereses en forma mensual y con ese dinero arma 60 bolsones para donarlos a Cáritas, un corazón bondadoso que el dinero no pudo cambiar".

El salón parroquial abre sus puertas los lunes para que las familias puedan compartir un desayuno. "Para brindarles este desayuno también necesitamos de la donación de azúcar, leche, té, yerba y pan, por suerte recibimos lo que necesitamos semana a semana, pero siempre estamos buscando nuevas almas generosas que puedan donarnos algunos de estos alimentos", dijo, e hizo un punto aparte al hablar de sus colaboradoras.

"Ellas son de fierro, están cuando son convocadas, creo que descansaron poco entre el domingo y hoy lunes para tener todo listo, estamos atendiendo unas 120 personas, con esta actividad y la entrega de bolsones vamos a cerrar este ciclo 2018", finalizó Toro.

La mesa navideña fue bendecida por el padre Ángel Casimiro, párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima.