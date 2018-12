Macri y Vidal definirán en febrero sus futuros electorales 

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, señaló hoy que en las elecciones de 2019 estará "donde sea que pueda aportar" y evitó así dar una definición sobre su rol en la campaña de Cambiemos, al tiempo que indicó que lo definirá en febrero junto al presidente Mauricio Macri.

En el inicio de sus vacaciones, que la encuentran instalada en la residencia oficial de Chapadmalal, la gobernadora se desentendió de las especulaciones respecto de su posible candidatura a la reelección y señaló: "Voy a estar donde sea que pueda aportar".

"Más que los cargos me importa el trabajo, estar en contacto con la gente", agregó Vidal en declaraciones a FM Atlántica Latina de Mar del Plata.



Además, la mandataria indicó que definirá junto a Macri en febrero el papel que cada uno jugará en las elecciones, así como también el posible desdoblamiento de los comicios de la provincia de Buenos Aires respecto de los nacionales.

Ese será una de los datos centrales del año electoral debido al peso que tiene la provincia en el padrón nacional y que es el territorio donde mejor perfilada aparece la ex presidenta Cristina Kirchner, con quien buscan jugar varios intendentes peronistas.

La idea de separar la elección provincial de la nacional es impulsada por un sector de Cambiemos (el intendente de Vicente López, Jorge Macri, es uno de los que insiste con esta estrategia) y por el Frente Renovador de Sergio Massa y rechazada por el PJ bonaerense.

En este contexto, una Comisión Bicameral de la Legislatura bonaerense comenzará a evaluar en los próximos días la constitucionalidad de un eventual desdoblamiento electoral.

Por otra parte, Vidal se refirió a la polémica por la abrupta retirada del intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, del acto que encabezó la gobernadora el último viernes en la playa del Museo Mar para inaugurar las playas públicas equipadas.

"No sé muy bien lo que pasó porque cuando yo llegué el intendente ya no estaba", señaló Vidal y agregó: "La verdad es que a mí nunca me importó mucho ni el protocolo ni el lugar que me tocaba ocupar en un acto. Me parece que cuando hacemos estas cosas los protagonistas son los marplatenses, son los argentinos que vienen a la ciudad, la protagonista es la ciudad. Ningún político ni ningún funcionario, incluyéndome a mí también".

"Así que lo lamento, porque era un evento importante para los marplatenses, para todas las personas. Estaba la gente, que es de verdad la que importa, la que cuenta, para la que trabajamos todos los días y con quienes estuve hablando en el lugar", continuó la mandataria provincial.

Según trascendió, el enojo de Arroyo está relacionado con la posible candidatura del diputado nacional de Cambiemos Guillermo Montenegro -que estuvo presente en el acto- a intendente del distrito costero.

Tras el desplante de Arroyo, Vidal lanzó: "Que haya más de una persona que quiera ser intendente de esta ciudad me parece valioso para Cambiemos, y siempre están las PASO para dirimir las diferencias. Mientras tanto, lo que importa es lo que trabajemos todos los días".