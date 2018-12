Federer no sabe si 2019 será su último año en el tenis profesional

El suizo Roger Federer se prepara para despedir el año frente a la que podría ser su última temporada en la elite del tenis mundial, según él mismo reconoció este sábado públicamente.

"Veremos si habrá un 2020 para mí. No sé si jugaré otra temporada", explicó el helvético, quien a los 37 años comienza a ver el retiro con otra mirada mientras se apresta a salir al ruedo para disputar la Hopa Hopman, en Perth (Australia).

En diálogo con la emisora televisiva pública suiza, SRF, el ganador de 20 coronas de Grand Slam y 99 títulos en el circuito profesional, sorprendió a más de uno con una noticia que anticipa una sensación de nostalgia. "Ahora se más o menos cuál será mi planificación para 2019, pero no estoy seguro de qué sucederá después", dijo en declaraciones que reprodujo la agencia Ansa.

"Estamos conversando con mi staff y más adelante veremos si hay un 2020 para mí", completó el actual 3 del ranking ATP, que reinó durante 310 semanas en el escalafón mundial desde su debut profesional hace dos décadas.

"Me siento orgulloso porque sigo siendo competitivo y feliz por poder jugar al tenis a los 37 años. Este año fue una gran temporada y me permitió vivir un momento histórico al volver a ser número uno del mundo", indicó.

"Jamás hubiera imaginado que lo lograría, pero fue una temporada positiva también desde el punto de vista físico. La idea es jugar también el año próximo y elegir un calendario que se adapte a mí, a mi equipo y a mi familia", cerró.