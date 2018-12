Maradona respaldó a Koulibaly tras los cantos racistas que recibió

Diego Maradona respaldó este domingo al defensor francés Kalidou Koulibaly, quien juega en el Napoli italiano y el pasado miércoles fue víctima de expresiones racistas de la hinchada de Inter de Milán en un partido de la Serie A.

El astro argentino pidió “terminar de una vez con el racismo en el fútbol” en un mensaje que subió en idioma castellano, italiano e inglés en su cuenta oficial de Instagram, acompañado de una foto suya con la camiseta número 26 del futbolista agredido.

“Jugué siete años en el Napoli -recordó- y también sufrí los cánticos racistas de algunas hinchadas. Todavía me acuerdo de las banderas que decían ’Bienvenidos a Italia’. Me siento un napolitano más y hoy quiero estar al lado de Kalidou Koulibaly. Espero que esto marque un antes y un después para terminar con el racismo en el fútbol”.

Koulibaly, de 27 años, es un defensor francés de origen senegalés que el miércoles fue agredido con cánticos racistas por fanáticos del Inter y terminó expulsado por su evidente nerviosismo durante el partido, que no fue suspendido por el árbitro como indica el protocolo de la Serie A para esos casos.

En respuesta a la repudiable conducta de sus hinchas, Inter fue castigado a jugar dos partidos como local a puertas cerradas y otro más sin contar con su afición de la “Curva” de la que partieron los agravios.