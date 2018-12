Los ritos para recibir un nuevo año

Faltan pocas horas para recibir el 2019 y las personas comienzan a preparar diversos ritos a realizar en los primeros minutos del Año Nuevo. Quienes los practican aseveran que servirán para marcar un poco, tal vez, el destino que tendrán en los siguientes 365 días.

La mayoría de las personas hacen miles de planes para el año que llega y renuevan las esperanzas de que se cumplan todos los deseos. No está mal que, para lograrlo, la búsqueda se de en tradiciones, mitos, cábalas o como quieran llamarlos.

Son pequeñas cosas que se hacen con mucho entusiasmo, no cuesta nada intentarlo y dejan la sensación de empezar por buen camino.

Acá algunos de los más conocidos y sus significados, cómo: ¿por qué 12 uvas? ¿cuándo se estrena la bombacha rosa? o ¿a quién abrazar primero?.

* Las 12 uvas a las 12

Esta tradición se va perdiendo, pero es una de las que más familias han respetado, principalmente las descendientes de españoles: comer doce uvas (o pasas de uva) justo a la medianoche del 31.

Según cuenta la leyenda, a principios del siglo XX hubo una cosecha récord de uvas en la zona de los viñedos de Alicante. Al no saber qué hacer con el excedente, los dueños decidieron regalarlas para fin de año. Como fue un símbolo de prosperidad para la zona, quedó como costumbre comerlas para despedir el año y empezar otro con buena suerte.

* Lentejas

Para los descendientes de italianos, la tradición es comer lentejas justo después de la medianoche, para asegurarse un año de suerte y prosperidad. Son muy nutritivas, así que no está mal empezar comiéndolas.

* El color de la ropa interior

Aseguran los que saben que usar ropa interior roja sirve para atraer pareja el año siguiente, amarilla para arrancar con buena suerte y blanca para casarse. Si lo que se busca es algo menos serio, entonces se deberá optar por el negro, dicen que si se espera un año lleno de aventuras y fantasías sexuales, este color es el indicado.

* La bombacha rosa

En Argentina la tradición marca el estricto rosa. Para algunos tiene un origen pagano ligado a la procreación y la fertilidad. Para otros, se relaciona con la práctica de los creyentes, que el tercer domingo de Adviento encendían una vela rosa como símbolo de la alegría que les generaba la llegada de Jesús al mundo.

Se regala entre mujeres el 24, eso no lo discute ninguna tía ni abuela, pero ¿cuándo se estrena? Ese tema genera polémicas familiares.

Por un lado está el team 25, probablemente de los que ligan el uso de la prenda con la fertilidad. El otro equipo dice que se estrena el 31, para asegurar un año de prosperidad.

* A quién se abraza primero

Por estos pagos no es común decorar la puerta de la casa con muérdago y tampoco se estila el beso romántico a la medianoche, pero... dicen que la primera persona que se abrace después de las 12 tiene que ser del sexo que a uno le interese para tener éxito en el amor. Es algo que debería plantearse a los invitados antes, para no dejar pagando al tío o a la abuelita y que se ofendan.

* Ritual casamentero

En materia de rituales, la capacidad humana no tiene límites. Y hay una tradición para los que se quieren casar (hay muchas más); tienen que pararse y sentarse doce veces, al ritmo de las campanadas (si no tienen campanadas, se puede contar al ritmo del ejercicio).

Si no funciona para llegar al altar, al menos ayudará a quemar calorías de la cena (No es recomendable hacerlo mientras se comen las uvas y se abraza al primo o prima).

* El oro atrae al oro

Para tener dinero el año entrante, hay que poner un anillo de oro dentro de la copa.

Si no se quiere correr el riesgo de atragantarse con la alianza, se probar poniendo un billete en un zapato (los detallistas insisten en que sea en el del pie derecho y los extremistas van por un billete en uno y una moneda en el otro).

* La vuelta al mundo

Si lo que se busca es viajar, en algunos países recomiendan dar la vuelta a la manzana con una valija en la mano...

La valija no es necesario armarla, puede estar vacía y los mas sedentarios, pueden poner las valijas al lado de la puerta de entrada.

* Un color para cada deseo

Se puede decorar la mesa con velas de colores: las azules traen la paz; las amarillas, abundancia; las rojas, pasión; las verdes, salud; las blancas, claridad, y las naranjas, inteligencia.

* Quemar lo malo

¿Por qué se quema el muñeco del “año viejo”? Para que con el fuego se vayan todas las cosas malas del año. Tiene que estar hecho con ropa vieja y se puede poner en el bolsillo un listado con las cosas malas que pasaron, para que las deshagan las llamas.

* Un poco de limpieza

Se recomienda tener la casa limpia y ordenada, para que así sea el año. Los cubanos directamente la baldean y tiran el agua afuera, para sacar las malas energías. Algunos abren todas las ventanas para que el aire se lleve las malas vibras. También recomiendan tirar todo lo roto o en desuso.

Lo que no hay que hacer

Pelear

En la cultura china reco­miendan evitar discutir o plantear desacuerdos para preservar el espíritu festivo.

Los niños

Evitar los castigos y las correcciones a los más pequeños de la casa para tener un año sin discusiones.

No romper loza

Es de mala suerte que cualquier vajilla se parta en pedazos. Trae escasez de dinero. Si sucede, se deben mantener los pedazos juntos en un re cipiente.