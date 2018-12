Aseguran que apareció un Ovni en momentos en que vientos huracanados azotaban Cerrillos

Desde hacía tiempo que no circulaban testimonios sobre avistaje de objetos no identificados (OVNIS) en el cielo salteño. Pero a pocas horas de terminar el año, muchos cerrillanos fueron testigos de un extraño fenómeno en momentos en que se preparaba una tormenta en la zona, que finalmente no se desató.

Promediando las 15.30 de hoy, de acuerdo a los relatos Mabel, una vecina residente en el acceso al pueblo, “se pudo percibir una formación en forma de embudo que circulaba en dirección sur-este. Se achicaba y se agrandaba, con aspecto de tornado”.

Precisamente en momentos en que las fuertes ráfagas hacían volar las ropas de las sogas en la Capital del Carnaval, arrancaban más de una rama de los árboles y algunas chapas de viviendas precarias, “se pudo visualizar un objeto extraño –al sureste-, oscuro, metálico, justo en dirección al frente de tormenta”.

Lo más llamativo, para los ocasionales testigos, es que el objeto tenía movimiento propio, se deslizaba ágil, velozmente, dibujando ángulos rectos. Mabel recordó, que corrió al interior de su vivienda para buscar su iphone 6 y registrar el fenómeno, pero al regresar todo había pasado. Solo quedaron interrogantes sobre lo que pudo haber sucedido y sobre el origen del extraño “artefacto” que recorrió parte del firmamento del Valle de Lerma y que desapareció junto a los vientos y la tormenta.