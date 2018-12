La durísimas palabras del actor y humorista Carlos Perciavalle contra Thelma Fardin

Carlos Perciavalle criticó con aberrantes argumentos la lucha de las mujeres argentinas y, especialmente, a Thelma Fardin por su denuncia a Juan Darthés. “Las mujeres se ponen una tanga y si decís: Qué lindo culo, te mandan preso, dejame de joder, no tienen nada que hacer. Tras que llevan las de ganar en todo, porque el mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe”, afirmó en declaraciones al diario uruguayo El País.

Con respecto a la denuncia de Fardin a Darthés, argumentó: “Desde Adán y Eva, ¿quién le hizo comer la manzana al pobre Adán? Y desde entonces no paran. Y ahora se ofenden, y joden: Ay que me violó hace 10 años en Nicaragua. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre, que ni lo nombro porque es un boludo”.

“Que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años... Es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar”, agregó. “¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco”,. Además, dijo que no le parecía bien hacer pública la denuncia una década después y preguntó: "¿Cómo lo comprobás? Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio".

Perciavalle también reivindicó el estilo de humor de capocómicos como Jorge Porcel y Alberto Olmedo: “Si los hombres no se pueden reír de las mujeres, ¿de qué nos vamos a reír? Las mujeres se pueden reír de los hombres si quieren porque nadie les va a hacer nada”.