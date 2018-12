Un merendero que no se toma vacaciones

Hay un merendero comunitario que no se tiene que tomar vacaciones; las necesidades no descansan.

En la edición de ayer, una nota periodística indicó que los estudiantes del Centro Educativo para Jóvenes y Adultos 7.164 llegaron hasta el merendero San Cayetano, de barrio 17 de Octubre, y lo apuntalaron con acciones concretas.

Los y las alumnas del secundario nocturno hicieron una cocina ecológica en la casa de Marina Mendoza, donde funciona el merendero. Los estudiantes solidarios aseguraron que van a seguir vinculados al merendero por las necesidades que se vienen cuando todos están de vacaciones; especialmente los funcionarios.

A saber. El merendero va a cumplir un año el próximo 3 de enero. Marina comenzó por la enorme demanda de alimentos que se ve y se siente en el aire de los barrios de la zona norte.

Sin dudas que el 2018 fue el peor año hasta para los más memoriosos. Ellos comenzaron en enero con los chicos de 30 familias. A mediados de septiembre ya tenía a 300 familias y al día de hoy van los hijos de 500 familias con padres, madres y hasta abuelos. Este dato es información porque la mujer lleva el registro de quién recibe la comida con los nombres, firmas y apellidos.

Ahora bien, enero se viene complicado porque la demanda sube y el Estado se retira de la asistencia. Ya ni siquiera piden por los Reyes Magos.

"Desde Nación dejaron de llegarme las ayudas, lo mismo que Provincia. El colmo es la Panadería Social parece que en enero no trabaja y no me llegará el pan. Las panzas de mis niños y el hambre no se toman vacaciones", dijo Marina dolida.