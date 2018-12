Los Mayuatos 7’s viajan a Paraná

Tras obtener la Copa de Bronce en el Seven de las Nubes, el seleccionado salteño de seven, Los Mayuatos 7’s, se prepara para viajar mañana al torneo más importante de esta modalidad en el país: el Seven de la República de Paraná, Entre Ríos.

En dicha competencia Salta será parte de la “zona de la muerte”, ante grandes seleccionados candidatos a ganar el título.

Es que Los Mayuatos Seven, dirigidos por Diego Rodríguez y Pablo Saravia, estarán en el grupo 1 de la zona Campeonato, junto a Tucumán, Cuyo y los uruguayos, por eso este Seven de las Nubes les sirvió para ajustar detalles.

Completan la zona 2: Cordobesa, Nordeste, Sanjuanina y Misiones.

En la 3: Buenos Aires, Entrerriana, Mar del Plata y Santiagueña. En la 4: Tierra del Fuego, Santafesina, Lagos y Rosario.