El proyecto antibarras no logró dictamen y podría caerse

El proyecto de ley "antibarras" para combatir la violencia en el fútbol no logró hoy dictamen favorable en la Cámara de Diputados por diferencias en el oficialismo y entre los bloques, por lo que su tratamiento podría caerse.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, incluido en el temario de sesiones extraordinarias luego del escándalo por los incidentes en la "Superfinal" entre River y Boca, fue debatido en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Deportes, pero el tratamiento exprés quedó trunco, pese a la voluntad del Gobierno que lo etiquetó como un tema "prioritario".

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), avisó de entrada que no habían condiciones para dictaminar y que se iba a intentar avanzar al respecto este miércoles al cabo de la doble sesión.

"La idea es consensuar y sacar un dictamen convincente para todos", resaltó la radical.

Anticipándose a las críticas opositoras, Burgos aclaró que "no es una ley para la tribuna" y que tampoco fue impulsada "de un día para el otro", ya que un proyecto similar, que perdió estado parlamentario, había sido presentado en 2016.

"El mensaje que tenemos que dejar claro es el de desentrañar aquellas organizaciones que muchas veces son financiadas para este tipo de eventos", concluyó.

El presidente de la Comisión de Deportes, Daniel Scioli, indicó que el Frente para la Victoria tiene una propuesta de dictamen que "pone el énfasis en cuestiones preventivas" por encima de las represivas.

"Estamos de acuerdo en erradicar las barrabravas, pero creemos que el tema no sólo pasa por un proyecto de ley punitivo, sino que hay que tomar un montón de medidas preventivas para los espectáculos deportivos", afirmó el diputado kirchnerista Carlos Castagneto, que supo ser arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata y otros clubes a finales de la década del 80 y principios de los 90.

Asimismo apuntó contra el presidente Mauricio Macri, de quien recordó que "fue titular de un club (Boca Juniors) y no ha hecho nada contra las barras; al contrario, las favoreció".

Adrián Grana (FpV) y Facundo Moyano (Red por Argentina) coincidieron que el tema debía ser debatido en profundidad y no llevarlo al recinto a las apuradas.

En ese marco, el oficialista Jorge Enriquez contestó: "No estamos haciendo las cosas para la tribuna ni para las tapas de los diarios, lo estamos haciendo con toda la seriedad del caso".

Ante esta situación, las chances de que el proyecto "antibarras" pueda ser tratado en la sesión programada para el jueves que viene se disipan, y a esta altura nadie descarta, ni en el oficialismo ni en la oposición, que finalmente el tema no pueda ser votado en el Congreso antes de fin de año.