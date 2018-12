La loba más quierda del Parque Yelostwone, abatida por un cazador

Superó los límites del parque natural y murió tras el disparo de un cazador que, según las leyes del Estado, no cometió ninguna ilegalidad, pues en el estado de Montana se permite cazar lobos desde 2011

Le pusieron de nombre Spitfire, que significa volcán en inglés, pero también era conocida por ser La Reina de Lamar Valley e incluso por un número: 926F. Era la loba más querida por los visitantes del Parque Yelowstone, en Estados Unidos, y un cazador la ha abatido a tiros en una zona alejada del parque, limítrofe con el exterior del mismo. Murió precisamente porque salió, aunque fuera poca distancia, del parque que le protegía.Spitfire era hija de una loba conocida por el sobrenombre de 06 y que inspiró una página de Facebook llamada The 06 Legacy (El legado de 06), donde apasionados por estos animales se mostraban estos días compungidos por lo sucedido. ‘Tenía siete años y atravesó grandes dificultades junto a su manada, en las que mostró siempre una fortaleza increíble, coraje y resiliencia. Con su hija Little T tenía una relación muy especial y estuvieron juntas todo este tiempo‘, contaron en su cuenta de la red social.

Desde esta página de apasionados por estos animales y por su conservación, explicaron también que hacía muy poco que La Reina de Lamar Valley había tenido cinco cachorros fuertes y saludables este otoño. ‘Ahora, sólo ha hecho falta una bala y 926F se ha ido. Al igual que su madre, 06, y su tío 754M antes que ella. Con las prácticas actuales de conservación de los lobos, la tragedia simplemente no termina‘, argumentaron.Según ha explicado el periódico norteamericano New York Times, la loba fue legalmente abatida, pues el estado de Montana, donde se halla el Parque de Yelowstone, permite la caza de lobos desde 2011, y unos cuantos cientos son abatidos cada año.Sin embargo, la muerte de Spitfire ha reavivado la polémica sobre este tipo de hechos y los amantes de los animales y los conservacionistas reclaman ahora que las leyes de caza libre en el estado se revisen.A los lobos les gusta explorar la naturaleza, como estaba haciendo Spitfire y como también hizo su madre cuando le tocó morir de la misma manera y que era conocida como una loba alpha, líder de su manada e inspiradora de un libro, Lobos americanos, la verdadera historia.