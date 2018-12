El barrio Costanera, una zona postergada desde siempre

El barrio Costanera, ubicado pocas cuadras del casco céntrico, y a metros del hospital de Rosario de la Frontera, circular en vehículo es totalmente imposible debido al pésimo estado de sus calles. Sumado a esta problemática, también hay pastizales que atraen alimañas de todo tipo.

Vecinos manifestaron a El Tribuno que "esto no da para más, ya hemos pedido varias veces que arreglen pero nadie nos da una solución".

"En la parte que bordea al cementerio hay olores nauseabundos, escombros que dejan tirados, y esto empeora cuando llueve, el sábado y domingo, no se podía entrar ni salir ya que se forma un río que baja hacia el río", manifestó molesto por la situación Walter Silva.

"Los remises o taxis no quieren ni pueden entrar por temor a quedar empantanados, y es lógico, porque es realmente imposible transitar, y si los que andamos caminado, tenemos que hacerlo con mucha precaución y fijarnos bien por dónde caminamos, es un peligro total", dijo Silva.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal, Javier Mónico, expresó a El Tribuno que "próximamente van a tratar de mejorar el estado de la calle, las máquinas están trabajando en Villa Los Álamos, luego seguirán en el barrio Ramón Abdala. De todos modos, haremos lo posible para llegar con los tiempos y darles una solución a los vecinos de esta populosa barriada de la ciudad".

Sin centro vecinal

Otra de las quejas por parte de los vecinos de la Costanera, quienes aseguran que ni siquiera tienen un centro vecinal como lo tiene cualquier barrio, ya que son numerosas las familias que viven allí.

"Encima, cada vez que queremos armar un centro vecinal, hay miles de trabas, y sentimos que no les interesamos, que no somos parte de la comunidad rosarina, hace años que lo pedimos y aún nada", dijo otro vecino a El Tribuno mientras realizaba la recorrida por el lugar. El mismo prefirió mantener el anonimato de su nombre, ya que según sus palabras, "no quiero que nadie se ofenda, y me vengan a apurar, ya soy un anciano, y no quiero problemas, he visto muchas cosas feas a lo largo de estos años en el actuar político. Las veces que intentamos armar el centro, pasaron situaciones que prefiero no opinar".

Los pasos a seguir

El Tribuno, consultó a Jorge Ruiz, director de Centros Vecinales y el mismo expresó: "Tienen que llamar a una reunión y hacer una asamblea para realizar una comisión provisoria, en la cual los vecinos tienen que elegir a postulantes, para poder trabajar en forma conjunta con el municipio".

"De esta manera, una vez conformada la comisión, podremos acercarle de forma más sencilla y eficaz las soluciones según corresponda". Una vez conformado el centro vecinal, Ruiz dijo que "nosotros los vamos derivando a las áreas correspondientes según sus problemas, obras públicas, bromatología o defensa civil".