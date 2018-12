Nancy Dupláa dice que Cristina Kirchner es "la única" que puede sacar al país de la crisis

No creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que es la única que nos puede sacar de todo esto”, dijo la actriz sobre la candidatura de la ex mandataria

La posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata a presidenta en 2019 entusiasma a los artista K, tanto que la actriz Nancy Duplaá sostuvo que la ex mandataria es “la única” que puede sacar a ka Argentina de la crisis que atraviesa.

Dupláa fue entrevistada por Crónica, que le preguntó si se sentía sólida y fuerte para bancarse las críticas por ser K.

“No es soberbia, es convicción, pero no me importa nada. Trabajo para ser fuerte y ser consecuente con mis elecciones. Eso me hace fuerte, aunque no lo parezca. No me engancho con nada, ni leo nada”, respondió.

Y subió la apuesta cuando le preguntaron si cree posible que la ex presidenta vuelva al poder: “No creo en las encuestas, representan a una porción de la sociedad, pero sé que es la única que nos puede sacar de todo esto”.

Además, la actriz habló de la impericia del gobierno para garantizar la seguridad en la final de la Copa Libertadores entre Boca y River: “Fue un papelón Mundial”

Y también cuestionó la realización de la cumbre del G20: “Vallaron cuantas zonas para que la gente no se acerque, vivimos en una especie de corralito. Les chupan las medias a los que ayudaron al gobierno”.