“Trataré de devolver esta confianza en la cancha que es donde vale”

El delantero de Racing Lisandro López extendió hoy su vínculo con el club hasta 2020 y aseguró que buscará devolver el apoyo de dirigentes, compañeros e hinchas en la cancha y en cada partido.

“Es un momento sumamente importante para mí, en mi vida profesional. No es fácil jugar a mi edad (35) en un club grande con un fútbol argentino cada vez más físico y competitivo. Estoy agradecido a Racing y trataré de devolver esa confianza en la cancha que es donde vale”, manifestó López en conferencia de prensa desde el estadio Juan Domingo Perón.

Lisandro López aseguró que tiene ‘la convicción de estar en el club‘ y que se entregará “al ciento por ciento” hasta el final de su contrato con Racing.

“Si renuevo con la institución es porque asumo ese compromiso y porque hasta el final de mi carrera voy a perseguir el sueño de salir campeón”, manifestó Licha.

El ex delantero de Lyon de Francia aseguró que está “contento” con el nivel exhibido por el club de Avellaneda en la Superliga, donde se posiciona primero con 33 puntos con cinco de ventaja sobre Atlético Tucumán (28), su escolta.

“Esperemos seguir de esta manera. Yo preciso estar bien físicamente para poder desenvolverme bien adentro de la cancha. Cuando llegué, me sumé a un grupo que venía de ser campeón y traté de acompañar. Ahora somos menos los que conocemos al club desde siempre y trato de hacerlo de la mejor manera posible”, indicó López.

Licha acordó la extensión de su contrato en compañía del presidente de Racing, Víctor Blanco; y el secretario técnico, Diego Milito, quienes felicitaron al delantero por la decisión.

“Estoy muy feliz de que Lisandro pueda seguir en el club. Es nuestra bandera. Es el jugador que nos representa. Representa el sentido de pertenencia que tanto tratamos de inculcar”, manifestó Milito.

“En nombre de todos los hinchas de Racing, te agradezco mucho por la decisión que tomaste”, esgrimió Blanco en la sala de prensa del club.