Destino europeo para Cristóbal Solá

Su temporada culminó con la obtención del Campeonato Argentino (junior B) y el Tucumano de enduro (junior A), con cuatro victorias en cada competencia. Cristóbal Solá es salteño y tiene 17 años y después de un gran 2018, se prepara para desembarcar en el Nacional de España, en el Viejo Continente.

Sigue los pasos de Kevin y Luciano Benavides, excampeones argentinos de la disciplina y en diez años quiere pasar al rally para conseguir su gran sueño: “Voy a ganar el Dakar”.

Como los hermanos dakarianos, Cristóbal se subió a una moto por herencia familiar (Baltazar, su padre, corría), casi a la par de sus primeros pasos. Solo tenía 3 años cuando comenzó a manejar un pequeño vehículo de dos ruedas y para que alcance el sueño, tuvieron que desinflarles las ruedas.

Cuatro años después comenzó a competir en Cerrillos, pero según contó a El Tribuno: “Nunca llegué a correr durante varias fechas seguidas”.

A los 14 años decidió que arriba de las motos iba a transitar su camino y tiempo después ya estaba compitiendo en el Argentino, pero no tuvo en cuenta la parte física.

“En la primera fecha terminé segundo, pero muy cansado. En la segunda fecha se rompió la moto y en la tercera me quebré el húmero”.

Una vez que se recuperó, los entrenamientos comenzaron a ser más intensos, pero siempre por su cuenta hasta que llegó a correr el Argentino del año siguiente, el del 2017, pero tampoco fue como esperaba.

“El año pasado me agarró un virus en Bariloche, no pude correr en Mendoza ni en San Juan y en Tucumán salí tercero. Lo mejor del año pasado fue haber ganado el Sun’s Race (en el norte provincial)”.

Su 2018 comenzó con muchos cambios que lo llevarían a obtener un doble título.

Cambió de moto, tuvo un preparador físico y un instructor deportivo de lujo: Kevin Benavides.

“Kevin me hizo un cronograma y armó un plan para cada carrera”, sostuvo Cristóbal.

Comenzó a competir el Tucumano con una KTM 500 de su padre y horas antes de su debut en el Argentino le llegó una nueva KTM 250 que fue la moto que necesitaba para sentirse del todo cómodo.

Tanto en el Argentino como en el Tucumano ganó cuatro de las siete fechas: Cafayate, Monteros (x2) y Trancas en el torneo que organiza la vecina provincia y Jujuy, Salta, Tucumán y Neuquén para conseguir el primer lugar.

“No solo voy a correr el Dakar, lo ganaré”

Cristóbal Solá terminará el colegio en los próximos meses y piensa estudiar Administración de Empresas, pero va más allá y planifica su futuro deportivo, siempre con el ejemplo de Kevin, el mayor de los Benavides.

“En diez años quiero dejar el enduro, después de competir en varias carreras como el Six Days. Voy a pasar al rally y no solo voy a correr el Dakar, lo voy a ganar”, dijo, convencido.

De Kevin y Luciano aprende todos los días. “Son muy profesionales, hacen todo a la perfección. Por ejemplo, a ellos nunca los vas a ver de noche”, contó Cristóbal.