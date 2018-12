La cantidad de moscas pone en riesgo la salud de la comunidad

La inusual cantidad de moscas que ha inundado el departamento Gemes, puso en riesgos la salud de los niños de la zona rural, dado que muchos de ellos presentaron cuadros de diarreas y vómitos, detectándose un caso extremo de una niña que se halló con la cabecita infectada de gusanos y larvas, seguramente producto de alguna herida mal curada y la falta de higiene.

Personal del área de Agentes Sanitarios a cargo del Gerardo Delgado fueron notificados sobre esa lamentable situación que se detectó en Palomitas, un paraje distante unos 25 km de la ciudad, donde hay unas pocas viviendas dispersas y pocos habitantes, cercano a otros parajes como El Ebro, Finca López, El Zanjón, donde hay una escuela albergue para los niños que se llegan de esos parajes, cuya distancia los obliga a caminar varios kilometros una vez a la semana. "Cuando arribamos al sector conocido como Finca López, nos sorprendió la cantidad de moscas que se posó sobre nuestra camioneta. Apenas abrimos las puertas se llenó de insectos el interior del vehículo. Nos pareció algo fuera de contexto porque si bien en Gemes hay moscas, esta cantidad las triplicaba", comentó Delgado.

El personal del hospital se abocó al control de la salud de los niños, centrando su atención en una menor de tres años, cuyo cuero cabelludo estaba infectado por larvas y gusanos.

"La niña tenía piojos y al rascarse se provocó pequeñas heridas, donde las moscas depositaron sus huevos. Por esa razón aparecieron larvas en su cuero cabelludo. Ella ahora está bien, lamentablemente esto es una consecuencia no sólo de la presencia de moscas, sino también de una total falta de higiene de todo el grupo familiar. Otros niños mostraron cuadros de diarreas y también fueron medicados y controlados", agregó el hombre.

"El agente sanitario del lugar va a trabajar en los próximo días en el control de estos niños, pero le solicité que dedique un poco de tiempo a determinar el por qué de tantas moscas", expresó Delgado.

Si bien aún no se ha determinado una causa, ésta podría estar relacionada con la importante presencia de animales vacunos y sus comederos en una zona donde se instalaron feed lots en los últimos años.

Campaña de fumigación

Desde la Dirección de Medio Ambiente de la ciudad de Gral. Gemes, se anunció el inicio de la fumigación de todos los barrios para disminuir excesiva cantidad de moscas que invaden las viviendas, generando la molestia e indignación de sus moradores y poniendo en riesgo la salud de niños y personas mayores.

La presencia de moscas no es algo que sea nuevo en el departamento Gemes, años anteriores se atribuía este aumento de los molestos insectos, a la presencia de los piletones para el tratamiento de la cachaza y melaza del ingenio San Isidro, pero este año en particular, se puede observar que el número de moscas es muy distinto dependiendo de la ubicación de cada barrio en la ciudad, muchos de los barrios más afectados se encuentran bastantes alejados del ingenio azucarero, por lo que no podría atribuirse el problema solamente a esta empresa, inclusive lugares muy alejados pertenecientes al interior del municipio Gemes, están siendo afectados por nubes de moscas.

Como una solución a los reclamos generados por gran parte de la comunidad, desde la Dirección de Medio Ambiente, se dio a conocer un cronograma de fumigaciones que comenzarán en la media noche del martes 4 de Diciembre.

"No podemos atribuir la responsabilidad de la presencia de tantas moscas a una sola empresa, a nosotros también nos sorprende esta invasión pero no hay un patrón que podamos seguir para llegar a una fuente de origen. Como una medida rápida de control vamos a realizar una intensa campaña de fumigación por todos los barrios de la ciudad", informó.

Piden la colaboración de la gente de los barrios

Mascotas y niños deben permanecer en el interior de las casas.

Con respecto a las fumigaciones se tiene previsto finalizar con todos los barrios el próximo domingo 9, se solicita a la comunidad que durante el paso del camión fumigador no permanezcan en las veredas, que intenten mantener a las mascotas en el interior al igual que los niños.

“El producto que vamos a utilizar no es peligroso para las personas, pero de todas maneras pedimos que tomen sus recaudos, tampoco es necesario que mantengan las ventanas abiertas para que sean eliminadas las moscas dentro de las viviendas”, explicó Barrionuevo.

Los primeros sectores a ser fumigados serán aquellos que se encuentren cerca de canales de riego o de escurrimientos, como La Tablada, San Isidro, San Antonio, SOEM o Santa Teresita, y el equipo de operarios que manejan el camión fumigador trabajarán lo más rápido posible para poder cumplir con el operativo en el tiempo estipulado por la comuna.

“Para eso se hace necesaria la colaboración de la comunidad, permaneciendo en el interior de las viviendas cuando pasen pulverizando el producto elegido para eliminar a las moscas”, agregó la funcionaria.

Cuidados

“Los cuidados para evitar enfermedades están relacionados con lavar con lavandina los utensilios de cocina.

El equipo fumigador es nuevo, está calibrado y el producto es de muy buena calidad”, dijeron desde la comuna.