D'Onofrio: “200 o 250 hinchas me quieren matar”

Rodolfo D’Onofrio negó una vez más tener vínculos con la barra brava de River y contó que vive bajo amenaza de muerte por parte de los barras de Boca. Durante una entrevista con el diario El País de España, le preguntaron si alguna vez había cedido con los barras y D’Onofrio respondió: “No le quepa la menor duda. Y me está pasando ahora. Tengo 200 o 250 hinchas de Boca que me dicen que me van a matar”. El periodista repreguntó si era efectivamente la barra de Boca, a los que el dirigente dijo: “Sí, los de River están cien por cien conmigo. No la barra brava, la gente. Yo ni conozco a la barra brava, jamás los traté”.

El presidente negó en todo momento que tuviera relación con la barra de River: “Lo juro por mis hijos. Hay que terminar con esta gente que está comprometida con la política. Quiero que lo que ocurrió ese sábado sea el 11 de septiembre de Argentina. Pero tienen que poner las pelotas el Gobierno nacional y los directivos, en forma conjunta”. Además, dijo que “no puedo explicar cómo encontraron 300 entradas en la casa de Caverna Godoy (jefe de Los Borrachos del Tablón). No tengo constancia de que el club le haya entregado esas entradas, lo tiene que investigar el fiscal, le dimos toda la información”.