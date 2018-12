Gimnasia y Tiro y Juventud Antonian, en un clásico duelo copero

Lo bueno de un 2019 que asoma devaluado en materia futbolera para los equipos salteños -con Gimnasia y Juventud jugando la reválida para no descender y con Central Norte confundido entre la multitud de equipos de un tedioso torneo Regional Amateur- es que arrancará cargado de clásicos en el verano, y seguirán durante buena parte del primer cuatrimestre del año.

Además de los dos choques entre albos y santos del Federal A, previamente, como plato principal, habrá dos clásicos de Copa Argentina, que se disputarán del 16 al 22 de enero, en el Gigante del Norte y el Ernesto Martearena, por la primera fase regional preliminar.

De las fases preliminares formarán parte todos los equipos de las principales categorías de ascenso: B Nacional, B Metro, Primera C, Primera D y Federal A.

La novedad es que esta vez no formarán parte de la Copa Central Norte y todos los equipos del ex Federal B, que no tuvieron competencia en todo el 2018 por la transición y el reordenamiento de la nueva estructura del fútbol.

El ganador de la serie entre antonianos y millonarios clasificará a la segunda fase preliminar, en la que enfrentará a uno de los equipos del Federal A que haya clasificado al octogonal.

Cabe recordar que de los 36 clubes del Federal A, solo 13 obtendrán su lugar en el cuadro principal de la copa (64 equipos en total).