Pellegrini se baja del Regional Federal Amateur 2019

La crisis hace estragos en los clubes salteños y del país, y el flamante torneo Regional Amateur (la fusión entre los ex Federal B y C) será por su formato deficitario para muchas instituciones que conformaron la cuarta categoría en la última edición.

El club que seguirá los pasos de Camioneros Argentinos será Pellegrini, que confirmó que no participará de la competencia, al menos que, hasta el lunes, a más tardar, aparezca un recurso, apoyo o sponsor extra. Así se lo confirmó a El Tribuno el presidente del adoquinero, Juan Manuel Nazr. “Salvo que haya un proyecto viable hasta el lunes, que es muy poco probable, no vamos a participar. Porque si nos presentamos jugaríamos por jugar y si no estás bien armado para ascender no sirve, es perder plata al vicio. Para nosotros es un torneo para no descender o que te descienda. Presentarnos light tampoco sirve. O te presentás bien para pelear o no va”, se despachó el titular de la entidad de Villa Cristina. “En la comisión directiva no ven con buenos ojos este torneo. El lunes notificaremos al Consejo Federal sobre la decisión”, concluyó el mandamás de Pellegrini, que en la última temporada llegó a una semifinal -ante Central Norte- y quedó a dos pasos del ascenso.