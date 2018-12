Enterate en qué casos se utilizará el VAR durante la gran final

El VAR, la asistencia que el árbitro Andrés Cunha tendrá, no estará en el estadio de Real Madrid sino ubicado a 24 kilómetros. Para que todo salga de la mejor manera (si es que el arbitraje necesita apoyarse en la tecnología) la Real Federación Española de Fútbol ofreció a los organizadores prestar la sala del predio Las Rozas, lugar en el que se estuvo entrenando Boca, que queda muy lejos del Santiago Bernabéu, donde se estará desarrollando el partido.

En el complejo hay ocho salas desde donde llegan las señales del partido. ¿Cómo funcionará? hay cinco sillas. Una para el árbitro principal (el uruguayo Leodán González). A los costados, sus ayudantes. En otra el operador de video (encargado de repetir las jugadas que le soliciten) y uno más que se encargará exclusivamente de determinar si hubo o no fuera de juego.

"Hay que tener confianza en la organización. La Conmebol es una gran Confederación, tiene excelentes árbitros y excelentes árbitros VAR. Estamos seguros de que todo va a salir bien", señaló Carlos Velasco Carballo, ex arbitro internacional español, quien hoy trabaja a cargo del comité de árbitros de ese país.

Según señalaron, las imágenes no llegarán con ningún tipo de delay y la comunicación que el árbitro principal (Cuha) tendrá en el Bernabéu con los encargados del VAR será muy fluida. En caso de tener que revisarlas, el uruguayo tendrá al costado del campo de juego un monitor en el que le llegarán las imágenes del predio de Las Rozas y así poder cambiar o confirmar un fallo.

¿Cuándo se utiliza el VAR?

El árbitro puede recurrir al VAR en tres casos que pueden modificar "radicalmente" el curso del encuentro. Además, si se confunde en la identidad de un jugador.

Goles: la función del VAR es ayudar al árbitro a determinar si se ha producido alguna infracción que impida conceder un gol. Una vez que la pelota haya cruzado la línea de fondo, el juego ya se habrá interrumpido por lo que el ritmo del partido no se ve afectado.

Penales: el VAR evita decisiones erróneas relativas a la concesión (o no) de un penal.

Tarjetas rojas: el VAR evita la decisión errónea relativa a la expulsión de un jugador, o utiliza la imagen para mostrarle la tarjeta a quien no haya visto el árbitro principal.

Confusión de identidad: si un árbitro amonesta o expulsa al jugador que no debe, o no está claro qué jugador ha cometido una infracción, el VAR puede informar al referí para que este sancione al futbolista pertinente.

¿Cómo funciona?

Primer paso: el árbitro informa a los asistentes de video, o los asistentes de video recomiendan al árbitro que revise una decisión o incidencia.

Segundo paso: los asistentes de video examinan las imágenes grabadas e informan al árbitro mediante el sistema de audio lo que están viendo en pantalla.

Tercer paso: el árbitro toma la decisión o actúa tras ver el video en el lateral del campo de juego o basándose en la información de lo que los asistentes le comunicaron. Fuente: La Nación