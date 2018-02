Pérez o Bou, la duda de Guillermo en Boca

El técnico xeneize no definió quien jugará ante San Lorenzo. En la práctica probó con ambas alternativas.

La presencia del volante Pablo Pérez, recuperado de la distensión del sóleo izquierdo, o el delantero Walter Bou, es la duda que todavía no despejó el entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, para visitar el próximo domingo a San Lorenzo por la 14ta. fecha de la Superliga

Si juega Pérez, Boca, líder del certamen con 33 puntos (seis más que su escolta San Lorenzo), modificará su dibujo táctico: pasará del 4-3-1-2 al 4-3-3. Y además Carlos Tevez dejará su función de enganche para jugar de nueve.

El Mellizo Guillermo dispuso hoy un trabajo táctico en la Bombonera -a puertas cerradas y en espacios reducidos- en donde probó primero con Bou y después lo hizo con Pablo Pérez.

El once que paró el DT xeneize fue con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Tevez; Cristian Pavón y Walter Bou.

Pero más tarde alineó a Rossi; Jara, Goltz, Magallán y Fabra; Pablo Pérez, Barrios y Nández; Pavón, Tevez y Cardona.

Enfrente estuvieron Guillermo Sara; Julio Buffarini, Santiago Vergini, Leonardo Balerdi y Emanuel Mas; Emanuel Reynoso, Sebastián Pérez, Pablo Pérez y Gonzalo Maroni; Cristian Espinoza; y Ramón "Wanchope" Ábila.

El 4-4-1-1 no fue un capricho del entrenador sino que obedece al dibujo que utilizará el técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio.

Igualmente Barros Schelotto probará mañana (en la práctica de las 9.30 en en el predio de Casa Amarilla) a Pablo Pérez entre los titulares y el sábado definirá al equipo que visitará a San Lorenzo.