Media Rosario de Lerma, después de la tormenta, está sin el servicio de agua

No había cortes programados por la empresa Aguas del Norte, sin embargo, desde el Municipio dijeron que están reparando el acueducto norte.

Luego de la tormenta que azotó el miércoles a toda la provincia de Salta, la mitad de Rosario de Lerma se quedó sin el suministro de agua. “Ya llevamos casi 24 horas. Media localidad no tiene el suministro. Desde la empresa Aguas del Norte nadie responde y no había ningún corte programado para hoy; mientras que desde el municipio nos dijeron que están trabajando en el acueducto norte”, señaló uno de los vecino que se ve perjudicado por la falta de agua en Rosario de Lerma. “Esperamos que esto se solucione lo más rápido posible. No se puede vivir de esta manera”, indicó.

El acueducto se encuentra ubicado en el río Rosario que en estos momentos trae una gran cantidad de agua. "Yo me fui hasta el lugar para ver si realmente hay gente trabajando en ese lugar como nos dijeron en la Municipalidad, pero es imposible llegar por el barrial que hay en ese sector. Lo único que espero es que si realmente esta gente está trabajando ahí, pronto nos devuelvan el suministros", finalizó.